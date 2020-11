Boateng "surpris" par les rumeurs de départ

En fin de contrat au Bayern à l’issue de l’exercice en cours, Jérôme Boateng n’a toujours pas prolongé avec le géant allemand. D’après la presse allemande, cela ne se fera pas, car ses dirigeants lui auraient indiqué la porte de la sortie.

Ce vendredi, des rumeurs d’un intérêt groupé émanant d’ a aussi été évoqué par les journaux d’Outre-Rhin. , et auraient l’ex-international allemand dans leur viseur.

Ce vendredi, Boateng a pu réagir par rapport à ses bruits. Il assure n’être au courant de rien, et n’avoir reçu aucune notification de la part de ses responsables. "Personne ne m'a approché, personne ne m'a parlé, je n'en savais rien, j'ai été surpris", a-t-il déclaré à la Süddeutsche Zeitung.

Toutes compétitions confondues, Boateng totalise 333 rencontres avec les champions d’Europe en titre, dont neuf cette saison. Dans l’effectif bavarois actuel, seuls Manuel Neuer, Thomas Muller et David Alaba comptent plus de matches que lui.

