"Boateng aurait voulu continuer ici"

En fin de contrat, Jerome Boateng n’a pas été prolongé par le Bayern Munich alors qu’il souhaitait continuer en Bavière.

Hansi Flick, David Alaba, Jerome Boateng, Javi Martinez ou encore Miroslav Klose. La liste est longue et donne en partie l’étendue du mercato qui attend le Bayern Munich. De nouveau champion d’Allemagne, le club munichois va rentrer dans une sorte de mini-révolution durant l’été avec le départ de plusieurs cadres en fin de contrat.

C’est le cas de Boateng qui va devoir mettre à la recherche d’un nouveau défi après s’être vu montrer la porte de la sortie par les dirigeants bavarois. A 32 ans, le défenseur allemand ne représente plus l’avenir et avec le recrutement de Dayot Upamecano en plus de Niklas Süle ou encore Lucas Hernandez, le Bayern mise sur la jeunesse. A écouter Hansi Flick, les deux parties n’étaient pas sur la même longueur d’ondes.

"Je sais à quel point il aurait aimé rester ici, a déclaré son désormais ancien coach à Bild. Aussi à cause de sa famille. Mais la vie continue, il fera son chemin. J'espère qu'il aura un bon club."

A la différence de Mats Hummels ou Thomas Müller, Jerome Boateng n’a malheureusement pas connu de rédemption en sélection allemande. Laissé de côté depuis le Mondial 2018, le défenseur n’a pas été rappelé pour l’Euro 2021 malgré une saison plus que complète avec le Bayern Munich. Une déception pour Flick qui s’attendait à voir son ancien protégé retrouver la Maanschaft durant l’été.

"Pour moi, il est l'un des meilleurs défenseurs centraux d'Allemagne. J'espérais vraiment qu'il viendrait au Championnat d'Europe. Malheureusement, ce n'était pas comme ça. Il a été le défenseur central le plus constant pour nous cette saison. Je pourrais toujours compter sur lui !"

Ayant tout le loisir de se reposer durant l’été, Boateng va pouvoir réfléchir sereinement à son avenir. Avec pourquoi pas l’objectif de jouer la Coupe du Monde 2022… Ca tombe bien puisqu’il se murmure que Joachim Löw, qui quittera son poste après l’Euro, serait remplacé par un certain Hansi Flick !