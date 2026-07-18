Boadu postule pour un contrat au PSV ; Ruben van Bommel fait son retour

Le PSV a pris sa revanche face à l’Union Saint-Gilles. Lors d’un match amical disputé tout l’après-midi, les Eindhoviens ont dominé 7-3 les visiteurs belges, contre lesquels ils s’étaient inclinés 1-3 en Ligue des champions en septembre dernier.

À Eindhoven, le onze de départ alignait plusieurs titulaires habituels – Joey Veerman, Sven Mijnans et Yarek Gasiorowski, entre autres – hormis les joueurs retenus pour la Coupe du monde.

Les Néerlandais ont ouvert le score après une demi-heure de jeu : Ryan Flamingo a repris de la tête un corner pour loger le ballon au fond des filets. Trois minutes plus tard, Dennis Man a doublé la mise d’une frappe limpide aux vingt mètres, dans le coin inférieur.

Mohamed Fuseini a ensuite réduit l’écart pour Saint-Gilles en lobant Nick Olij après un face-à-face. Le PSV a toutefois immédiatement rétabli son avance de deux buts par Mijnans, qui a exploité une passe en retrait trop courte.

Après la pause, Saint-Gilles a mieux figuré. Raul Florucz a obtenu un penalty après une faute de Killian Sildillia, mais Olij a repoussé sa tentative et le rebond. Le gardien est toutefois passé du statut de héros à celui de malchanceux quelques minutes plus tard en offrant le ballon à Fuseini, qui a réduit le score (3-2). Guilherme Smith a ensuite infligé un nouveau coup dur au PSV en égalisant à 3-3.





À la 75^e minute, deux équipes totalement remaniées ont fait leur entrée sur la pelouse. C’est à ce moment que Ruben van Bommel a enfin fait son retour au PSV. L’ailier gauche, victime d’une rupture des ligaments croisés fin septembre contre l’Ajax, disputait enfin ses premières minutes.

Dès la reprise, le PSV a rapidement creusé l’écart. Neuf minutes après la pause, Joël van den Berg a repris de la tête un centre de Gino Verhulst : 4-3.

Le PSV a ensuite alourdi le score à 6-3 grâce à Amir Bouhamdi puis à Sami Bouhoudane, servi par Myron Boadu, aligné malgré l’absence de contrat.

Quelques minutes plus tard, Boadu adressait une nouvelle passe décisive à Austyn Jones, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets : 7-3.