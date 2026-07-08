Blind révèle qui a validé son retour à l'Ajax

Daley Blind se réjouit de son retour à l’Ajax. D’autres options se sont présentées ces dernières semaines, mais le défenseur de 36 ans a toujours espéré effectuer un troisième passage à la Johan Cruijff ArenA.

« Les discussions étaient déjà en cours ces derniers temps. Il fallait juste attendre le bon moment, celui où toutes les pièces du puzzle s’emboîteraient », a expliqué Blind mercredi à Voetbal International, après son premier entraînement à l’Ajax.

« On garde ses options ouvertes et plusieurs clubs s’étaient manifestés, mais ce n’étaient pas forcément des clubs où j’avais très envie d’aller », explique Blind, critique quant à sa recherche d’un nouveau club. « J’ai toutefois dit à mon agent et à ma famille : si l’Ajax se manifeste et qu’il y a encore une possibilité, je veux voir si ça peut marcher. »

« La porte s’ouvrait de plus en plus, c’était donc mon plus grand souhait de revenir. J’ai alors dit à mon agent : tu n’as plus besoin de chercher ailleurs tant que cette option est encore d’actualité », a expliqué le latéral gauche de retour.

« C’était ce que je souhaitais par-dessus tout. À partir de là, il s’agit souvent simplement d’être patient et d’attendre. Les discussions ont été tellement positives que le directeur technique Jordi Cruijff a pris la décision finale », précise Blind, qui a signé pour une saison à Amsterdam.

À l’Ajax, Blind retrouve quotidiennement Míchel. L’entraîneur espagnol a dirigé le vétéran durant les trois dernières saisons à Gérone, club relégué de Liga.

« Cela a sans aucun doute joué un rôle, car nous nous connaissons bien. Je peux jouer un rôle très important dans son style de jeu et ce n’est pas pour rien que j’ai beaucoup joué sous ses ordres ces dernières années », conclut Blind.