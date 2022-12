Bleus : Upamecano évoque un plan contre l'Angleterre

Présent en conférence de presse ce jeudi, Dayot Upamecano s'est projeté sur le quart de finale de Coupe du monde contre l'Angleterre.

A l'instar d'Adrien Rabiot mercredi, Dayot Upamecano a abordé le choc contre l'Angleterre avec le plus grand sérieux. Le défenseur central de l'équipe de France s'attend à un match intense contre l'équipe britannique.

"Je suis fier, mais ce n'est pas fini"

Interrogé sur la volonté de neutraliser les plus fortes individualités anglaises, comme Harry Kane, Jude Bellingham ou encore Phil Foden, le défenseur du Bayern Munich a souligné que la problématique de ce match serait surtout collective.

"On va surtout préparer un plan contre l'Angleterre, a-t-il expliqué. On n'a pas fait encore de vidéo mais ce sont des joueurs de classe mondiale. Tous les joueurs veulent jouer un quart de finale de Coupe du monde, ce n'est pas donné à tout le monde. Je suis fier, mais ce n'est pas fini".

Dayot Upamecano compte sur le travail en amont du staff et les conseils de son capitaine pour répondre à toutes les situations de jeu, notamment face à Kane. "Hugo (Lloris) ne nous a pas encore donné de consignes sur Harry Kane, mais on va parler c'est sûr. On va faire de la vidéo, donc on a le temps d'en parler ensuite à table. Je le connais quand même, je sais que c'est un attaquant qui vient chercher des ballons."

"J'essaye de ne pas me mettre la pression. On sait que c'est un quart, ce n'est pas rien. Mais je parle beaucoup avec le coach et les joueurs, je vais essayer de tout donner", a conclu le défenseur tricolore.