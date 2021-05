Bleus, Théo Hernandez attend "un appel" de Deschamps

Double buteur contre le Torino, Théo Hernandez a réaffirmé son désir de jouer avec l’équipe de France.

Mais qui arrêtera Théo Hernandez ? A son avantage depuis son arrivée au Milan AC la saison dernière, le latéral gauche n’en finit plus d’exploser. La bonne saison milanais lui a permis d’être mis encore un peu plus en avant et ce n’est pas son doublé inscrit contre le Torino qui va changer la donne.

Pleinement épanoui dans le système Pioli, Hernandez a inscrit sept buts cette saison, soit un de plus que la saison dernière mais surtout autant que des attaquants comme Edin Dzeko (AS Roma) ou Alexis Sanchez (Inter Milan). A 23 ans, l’ancien du Real Madrid semble enfin arrivé à l’âge de la maturité, au sein d’un club qui mise sur la jeunesse.

De quoi lui permettre de s’ouvrir les portes de l’équipe de France. Le débat revient souvent sur la table depuis quelques mois mais Didier Deschamps n’a toujours pas répondu à l’appel. En tout cas, Théo Hernandez est lui bien accroché à son téléphone.

"J’attends l’appel de l’équipe de France", a-t-il déclaré après la rencontre à Sky Sport.

L'article continue ci-dessous

Cet appel du pied n’est pas anodin puisque Didier Deschamps doit livrer sa liste de 26 joueurs sélectionnés pour l’Euro 2021, mardi 18 mai. Seulement, a-t-il une chance d’en être ? C’est peu probable tant le sélectionneur accorde de l’importance à la vie de groupe.

Avec Lucas Hernandez, Lucas Digne et Ferland Mendy, le sélectionneur français semble bien armé pour la compétition. A moins que la récente blessure du latéral madrilène ne change la donne. De plus, il convient de rappeler que Théo avait eu quelques déboires avec les Espoirs, en refusant d’aller à un rassemblement et Deschamps est très rigide sur le comportement. En tout cas, voir Lucas et Théo sous le maillot français est un rêve pour les deux joueurs.

"En ce moment, offensivement, il est très fort. Il a cette confiance pour prendre le ballon et percer les lignes facilement. Après, il a fait une bonne saison, c’est à lui de continuer comme ça, de faire de bonnes performances. J’espère qu’un jour il sera ici (avec les Bleus), mais ce n’est pas à moi de choisir, avait déclaré le latéral du Bayern lors du rassemblement de mars. (…) C’est mon frère. C’est un très bon joueur, je l’aime beaucoup, et j’espère qu’un jour il puisse être ici."