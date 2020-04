Bleus - Raphaël Varane sur le report de l'Euro : "On avait déjà des calendriers chargés..."

Avec le report de l'Euro 2020, Raphaël Varane (27 ans) appelle les dirigeants à se pencher sur un calendrier déjà chargé pour les joueurs.

En raison de l'épidémie de Covid-19, la décision a été prise de reporter l' à l'année prochaine. Un choix commenté par de nombreux acteurs du football, et notamment Raphaël Varane, qui a évoqué le sujet dans une interview diffusée par FFF TV.

Le défenseur de l'équipe de rappelle que le calendrier était déjà chargé pour les internationaux avant le report de l'Euro.

Il invite les dirigeants à ne pas trop surcharger le planning en vue de la saison prochaine. "Il faut s'adapter, explique le vice-capitaine des Bleus. On avait déjà des calendriers chargés... J'espère que nos dirigeants vont faire en sorte que ce ne soit pas invivable et insurmontable pour les joueurs."

Plus d'équipes

Rappelons que l'UEFA a déjà annoncé que le Championnat d'Europe aurait lieu du 11 juin au 11 juillet 2021.

"On a du mal à se projeter"

Enfin, Raphaël Varane, qui a fêté ses 27 ans le week-end dernier, parle dans cette même interview de son confinement à Madrid, avec sa femme et son fils. L'occasion d'évoquer ses entraînements pour se maintenir en forme durant cette période si particulière.

"On va déjà voir quand on pourra reprendre notre métier, les entraînements (collectifs, ndlr) et les matches. On prendra les choses comme elles viennent. On a du mal à se projeter, on voit au jour le jour", précise le Madrilène.

L'article continue ci-dessous

Et d'ajouter à propos de ses séances quotidiennes : "Je fais mon sport tous les jours. C'est un plaisir, ce n'est pas une contrainte. C'est spécial, mais on s'adapte. (...) Je fais un peu de physique, de gainage. Je suis plus gainé que jamais. Je fais du cardio, un peu de course. On travaille ce qu'on n'a pas le temps de travailler pendant la saison. On renforce certaines zones du corps et les points faibles. J'essaye de bosser au maximum."

Lors d'une prise de parole ce dimanche, le ministre espagnol de la Santé Salvador Illa est resté très prudent concernant la reprise du football professionnel en Espagne. "Je ne peux pas vous dire maintenant si le football professionnel reprendra son activité avant l'été. Ce serait imprudent de ma part", a-t-il déclaré.

Raphaël Varane et ses coéquipiers du pourraient donc devoir attendre encore un petit peu avant de retrouver les terrains...