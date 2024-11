Forfait avec l’Equipe de France, Aurélien Tchouameni est déjà fixé sur la date de son retour.

L’Equipe de France affronte respectivement Israël et l’Italie les 14 et 17 novembre prochains lors des 5e et 6e journées de Ligue des Nations. Des matchs que manquera Aurélien Tchouameni, non retenu par Didier Deschamps après sa blessure avec le Real Madrid. Cependant, l’international français ne devrait pas rester loin des terrains pendant longtemps alors que la date de son retour vient d’être dévoilée, ce lundi.