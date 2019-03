Bleus, Lloris évoque un "match-piège" contre la Moldavie

Les Bleus commencent leur campagne de qualification à l'Euro-2020 en Moldavie, seulement 170e au classement Fifa. Hugo Lloris prône la méfiance.

Les Bleus entament vendredi soir leurs parcours en qualifications de l' . Les champions du monde se défieront la Moldavie à Chisnau face à la sélection moldave. Il s'agit de l'un des adversaires les plus faibles de leur parcours. Pourtant, Hugo Lloris, le capitaine des Bleus, prône la méfiance.

"A nous de nous faire violence" pour éviter un "match-piège" face à la Moldavie, a fait savoir le portier des Spurs de ce jeudi à Chisinau, à la veille du premier match de qualification à l'Euro 2020 des Bleus, champions du monde en l'été dernier.

Mais après la victoire en , "il faut basculer sur autre chose, se donner de nouveaux défis, des nouveaux challenges", a encore prévenu le capitaine des Bleus.

"On a un statut il faut le défendre à chaque fois qu'on en a l'opportunité. On sait qu'on sera attendus. On sait l'importance de bien démarrer une campagne de qualification", a encore considéré Lloris.

"J'ai envie de dire qu'on a eu quelques avertissements, en amical face à l' (2-2), ou en aux (défaite des Bleus 2-0). A nous de ne pas tomber dans le piège, d'être sérieux, de faire le match qu'il faut, de gagner ce premier match", a ajouté Lloris.

"Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas fanfaronner de dire ça; les joueurs sont habitués à ce genre de contexte. On a beaucoup de respect pour la Moldavie. Ils joueront dans leur stade. Ils le savent. Ca ne doivent pas être une excuse, et on a déjà été confrontés à ça", a pour sa part affirmé le coach des Bleus, qui s'exprimait lui aussi ce jeudi soir en conférence de soir.