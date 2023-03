Bleus : le message puissant de Digard à Kephren Thuram

L'entraîneur de l'OGC Nice, Didier Digard, a tenu des propos très élogieux à l'égard de Kephren Thuram, convoqué chez les Bleus pour la première fois.

La convocation de Kephren Thuram en équipe de France A n'a pas été une surprise pour son entraîneur à l'OGC Nice, Didier Digard. Le technicien tient le jeune milieu de terrain en haute estime, comme il l'a confirmé dans des propos accordés à RMC.

Digard donne un conseil à Thuram

"Khéphren, il est fantastique, assure l'entraîneur niçois. Il est très travailleur, très à l'écoute, s'est enthousiasmé Didier Digard. Sur les jours de repos, il est au centre d'entraînement. Il fait sa récupération pour enchaîner les matchs et les entraînements à haute intensité. Il écoute et met en application. Il a une marge de progression et il est en demande. Il bouffe de la vidéo, des séances supplémentaires... Il conseille aussi, parce qu'il prend un rôle de leader. Il se découvre aussi comme personne."

Didier Digard n'a pas hésité à envoyer un petit message à son protégé au sujet de son avenir à court terme. "Il est déjà en équipe de France, mais je suis convaincu qu'il aura une très grosse carrière. Mais il faut qu'il reste encore un petit peu à Nice pour continuer de progresser !".