Bleus, Laporte étale sa tristesse

Le défenseur central de Manchester City, Aymeric Laporte (26 ans) a étalé sa déception de ne pas être appelé en équipe de France.

Plus convoqué en équipe de depuis août 2019, Aymeric Laporte vit mal son absence chez les Tricolores et le fait savoir.

Les Bleus disposent d'un réservoir de talents exceptionnel en défense centrale et Laporte en a fait les frais, lui qui a regretté cet état de fait.

L'article continue ci-dessous

"Il me manque quand même un petit plus par rapport à la sélection nationale. Ça fait maintenant longtemps que je n’y vais plus, c'est une grosse désillusion, surtout après avoir passé plus de 5 ans en équipe de France chez les jeunes et avoir été capitaine pendant presque 3 ans, a déploré le défenseur au micro de Canal+. Mais la vie fait que c’est comme ça, il faut accepter et travailler dur et s’acharner pour revenir au niveau et être plus fort que jamais."

Plus d'équipes

Le Parisien Presnel Kimpembe, les Barcelonais Clément Lenglet et Samuel Umtiti sont tous gauchers, comme Laporte. La bataille pour une place ou même un strapontin à l'Euro 2021 risque de faire rage.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world