Bleus, Deschamps met en garde Giroud

En manque de temps de jeu à Chelsea, Olivier Giroud pourrait subir le même sort chez les Bleus.

Olivier Giroud va devoir cfravacher du côté de s'il espère garder une place de titulaire en équipe de .

C'est le message lancé samedi par le sélectionneur eau micro de Tf1, après la victoire des Bleus face au (0-1) en .

“Il y a toujours de la concurrence. J'essaie toujours de faire les choix dans ce qui me semble le mieux pour l’équipe de France. Anthony Martial est bien en ce moment, je voulais un peu plus de profondeur".

Plus d'équipes

"C’est obligé que la situation en club l’impacte. Il a besoin de rythme. C’est dur mais ce n’est pas pour ça que j’ai envie de le perdre. On discute, il a tout intérêt à ce que ça ne perdure pas pour lui. Il ne faut pas oublier ce qu’il a fait avec nous. Martial a un profil différent, qui donne d’autres options. C’est arrivé qu’Olivier commence et Anthony rentre. Mais aujourd’hui, Anthony est plus épanoui qu’Olivier", a estimé Deschamps.