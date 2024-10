Bleus : Deschamps explose de colère

Didier deschamps a été très en colère contre ses troupes à la mi-temps du match de jeudi soir, comme il l'a confié en conférence de presse.

À la mi-temps de la rencontre de Ligue des nations contre Israël, finalement remportée 4-1 ce jeudi soir, Didier Deschamps s'est lâché sur ses hommes.

Le sélectionneur national a ainsi relevé plusieurs défauts dans le jeu de ses poulains. "Le discours à la pause? Il y a la perte de balle qui amène l'égalisation. J'ai été plutôt critique à la mi-temps. On a eu des pertes de balles qu'on ne doit pas avoir. L'adversaire se nourrit de ça sur ces matchs-là", a estimé Deschamps sur TF1. "Parfois, par un peu d'excès de confiance ou de facilité, il y a des passes ou des gestes techniques... On a eu des pertes de balles qu'on ne doit pas avoir sur la première mi-temps. Il fallait être un peu plus appliqués."

Pour autant, les Bleus n'ont pas été déficients sur toute la ligne, s'imposant 4-1. "Tout n'est pas parfait. Mais tout n'est pas à jeter", a ensuite assuré le sélectionneur au sujet des récentes performances des Bleus. “On est dans une période un peu de transition, avec des joueurs qui ont des qualités et qui demandent confirmation. Cette Ligue des nations doit nous servir à ça. On s'est raté contre l'Italie (défaite 3-1, NDLR), ok, mais on a fait un très bon match contre la Belgique (victoire 2-0)."