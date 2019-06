Bleues - Une répétition générale réussie et des regards tournés vers le Parc

Après leur succès (2-1) face à la Chine, les joueuses de Corinne Diacre peuvent se projeter sereinement vers le début de la Coupe du monde.

Créteil aura été la dernière étape de la préparation des Bleues qui joueront le match d’ouverture de la 2019 face à la . L’Équipe de s’est imposée (2-1) contre la et malgré l’absence d’équipe-type en raison de quelques blessées, les joueuses avaient le sourire au coup de sifflet final et dans les travées du Stade Dominique-Duvauchelle. Une ultime rencontre riche en enseignements pour Corinne Diacre et son staff qui peuvent désormais avancer vers le 7 juin et le Parc des Princes.

La sélectionneure a tenu à mettre en avant la progression de son équipe après le premier match amical remporté face à la (3-0) qui avait tout de même laissé un sentiment d’inachevé. "On a fait un match sérieux, meilleur que celui de la semaine dernière. C’est indéniable, et je l’espère, moins bon que celui de la semaine prochaine."

Un optimisme général qui a été mis en valeur sur le terrain par des joueuses conquérantes à l’image du but de Kadidiatou Diani. La Parisienne a signé un superbe numéro en solitaire et a prouvé que les Bleues étaient solides mentalement après l’égalisation de la Chine, cinq minutes avant. Les suppléantes ont été de bonnes surprises dans ce match, de quoi soulager l'ancienne entraîneure de : elle dispose bien d'un groupe complet et de joueuses prêtes à se dévouer les unes pour les autres.

Diacre : "Nous sommes en ordre de marche"

Évidemment, tout n’était pas parfait dans cette rencontre amicale avec ce premier but concédé dans la préparation et le début de match parfois timide. Mais Corinne Diacre a apprécié ce qu’elle a vu et pourra s’en servir avant le jour J. "Il reste des petites failles sur lesquelles il faudra poursuivre notre travail. Là où je suis satisfaite, c’est que le groupe a bien réagi. Je ne peux pas dire que je suis rassurée car je n'étais pas inquiète à la base. Nous sommes en ordre de marche et il nous reste encore quelques jours pour travailler."

Corinne Diacre : "On sera prêtes pour vendredi. Ce qui nous a manqué ? La largeur et des changements de rythme sur la fin de la rencontre. On n’a pas été mises en danger après l’égalisation." #FRACHI — Goal France (@GoalFrance) 31 mai 2019

Seule ombre au tableau dans cette répétition générale, les absences des trois Lyonnaises : Majri, Le Sommer et Henry. Cette dernière, blessée au dos vendredi matin, n’a pas pu tenir son rang de capitaine vendredi soir. Pas d’inquiétude pour Diacre qui n’a pas pu cependant donner de durée d’absence pour la quintuple vainqueure de la . Apparue souriante du côté de Créteil, la milieu de terrain de 29 ans devrait bien être au rendez-vous face aux Coréennes dans moins d’une semaine.