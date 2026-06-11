Nawaf Al-Aqidi, le gardien de but de l’équipe nationale saoudienne, est engagé dans une véritable course contre la montre pour être opérationnel à 100 % en vue de la Coupe du monde 2026. Il a rejoint le stage de préparation des « Verts » malgré une blessure qui l’a contraint à limiter ses entraînements ces derniers temps.

Dès son arrivée au stage, il a entamé un programme de rééducation intensif, sous la surveillance constante des staffs médical et technique, afin de retrouver sa condition physique et technique optimale avant le coup d’envoi de la compétition.

Malgré les incertitudes des derniers jours, le sélectionneur grec Georgios Donis maintient sa confiance en son gardien et envisage toujours de l’aligner comme titulaire au Mondial, sous réserve de l’accord des médecins.

À lire aussi... Le plan de retour du parrain... L'Union saoudienne sur le point de choisir le remplaçant de Conceição

Selon l’émission « Nadina », le gardien subira dans les prochaines heures une série de tests physiques et médicaux décisifs pour valider sa participation.

Les règlements de la FIFA offrent aux sélections une marge de manœuvre en cas de blessure d’un gardien, puisqu’un remplacement est possible jusqu’à 48 heures avant le coup d’envoi, ce qui permet au staff technique de gérer le dossier avec prudence.

Par ailleurs, l’émission a indiqué que la délégation saoudienne n’avait pas encore pris possession de son autocar officiel, lequel lui sera remis à son arrivée à Miami.

La FIFA a par ailleurs désigné deux représentants pour accompagner en permanence la délégation saoudienne lors de ses déplacements entre les villes américaines, conformément aux procédures réglementaires applicables aux équipes participantes.

Le poste de gardien, essentiel, suscite l’attention du staff technique des Verts, tant Al-Aqidi s’est imposé ces dernières années comme l’un des meilleurs gardiens saoudiens.

Les supporters saoudiens, fébriles, guettent désormais les conclusions de ces examens, nourrissant l’espoir de voir leur dernier rempart prêt à mener la défense des Verts dans ce rendez-vous planétaire tant attendu.