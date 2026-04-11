Blessé à l’improviste, Yamal pourrait manquer le derby

Lamine Yamal, la jeune star du FC Barcelone, a ressenti hier vendredi une douleur soudaine qui l’a contraint à quitter l’entraînement collectif avant la fin, alors que le groupe se préparait pour le derby contre l’Espanyol, lors de la 31^e journée de Liga.

Selon le quotidien espagnol « Sport », l’international espagnol a ressenti une gêne qui l’a contraint à quitter la séance par précaution. Examiné immédiatement par le staff médical du club, dirigé par le docteur Ricard Bruna, le diagnostic s’est révélé rassurant : il s’agit simplement d’une « surcharge musculaire », un phénomène fréquent à ce stade de la saison.

Le club le considère comme un simple incident sans gravité : le joueur, en bonne forme, est bien dans le groupe convoqué pour défier l’Espanyol ce dimanche.

La seule consigne transmise hier au jeune attaquant consiste à observer un repos total ce samedi afin d’optimiser sa récupération et de dissiper ces légères douleurs.

En vue du choc programmé mardi prochain contre l’Atlético de Madrid, la possibilité de le laisser au repos pour le derby n’est pas exclue, la décision finale étant attendue ce matin.

Au chapitre de la composition, Barcelone pourrait opérer plusieurs changements dans son onze de départ, Gavi étant envisagé pour retrouver le groupe titulaire après les indications de Hansi Flick, qui a confié en conférence de presse : « C’est une bonne option pour débuter demain, nous verrons s’il est capable de jouer 90 minutes ou non, nous devons y aller étape par étape. Mercredi, il a joué 45 minutes et je pense qu’il est prêt à débuter. »

Ronny Bardji pourrait ainsi obtenir du temps de jeu si Lamine Yamal est finalement préservé, la fatigue accumulée et l’enjeu du rendez-vous européen contre l’Atlético imposant une large rotation.



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