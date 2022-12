Blaise Matuidi rejoint l’équipe de France au Qatar pour France-Maroc

Ce mardi, Blaise Matuidi s'est envolé pour le Qatar, où il sera présent pour supporter l'équipe de France en demi-finale du Mondial face au Maroc.

L’équipe de France s’apprête à disputer la 7ème demi-finale de Coupe du monde de son histoire. Mercredi face au Maroc, les Bleus tenteront de s’imposer pour la 4ème fois à ce stade de la compétition et donc de disputer une 4ème finale d’un Mondial après 1998, 2006 et 2018. Pour cela, les hommes de Didier Deschamps s’appuieront bien sûr sur leurs hommes forts dans ce tournoi, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé ou encore Dayot Upamecano, mais ils pourront aussi compter sur de nombreux soutiens, en plus de celui des millions de supporters français.

Matuidi s’est envolé pour le Qatar

Ils ont également reçu un joli message de la part de Paul Pogba à l’occasion d’un appel téléphonique avec Kingsley Coman, le milieu de la Juventus a « envoyé toute sa force » à ses coéquipiers en sélection. Ils pourront aussi compter sur la présence de Blaise Matuidi. Pas sur le terrain bien sûr, mais en tribune. Ce mardi, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a publié une photo de lui dans un avion en compagnie de sa fille sur ses réseaux sociaux. « On arrive @equipedefrance, allez les Bleus », a posté le champion du monde 2018.

L’ancien milieu de terrain des Bleus (84 sélections) sera donc présent pour la demi-finale entre la France et le Maroc, tout comme le président Emmanuel Macron, qui avait prévu de se rendre au Qatar si la France atteignait le dernier carré de la compétition. Face aux 45 000 supporters marocains (contre 4000 français) attendus à l’Al Bayt Stadium, tous les soutiens seront les bienvenus.