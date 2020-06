Bilbao 1-1 Atlético - Les Colchoneros devront s'en contenter

Restant sur une belle dynamique avant la coupure, l'Atlético de Madrid a été dans l'obligation de partager les points ce dimanche (1-1) à San Mamés.

Restant sur une belle dynamique avant la coupure, l'Atlético de Madrid, invaincu depuis sept rencontres en , effectuait son grand retour à la compétition, ce dimanche, face à Bilbao. Un déplacement habituellement rendu compliqué par l'atmosphère qui règne au sein de San Mamès, que les hommes de Diego Simeone espéraient victorieux. Face à des Basques fidèles à leurs valeurs accrocheuses, rien n'a été facile pour les Colchoneros, 6es au classement de la au coup d'envoi.

1-1

Buts : Muniain (37e), Costa (39e)

En début de rencontre, la formation madrilène a été gênée par des locaux plus entreprenants. Sous l'impulsion d'un Iker Muniain remuant, Bilbao s'est procuré une première occasion nette à la 25e, quand Inaki Williams a vu sa reprise de la tête maîtrisée par Jan Oblak. Le Slovène s'est ensuite employé à la 33e pour détourner du bout des gants une nouvelle reprise de la tête, cette fois signée Yeray Alvarez, encore servi par un centre parfait d'Iker Muniain.

Plus d'équipes

D'abord à la passe, l'attaquant s'est ensuite mué en buteur. Résultat des courses, c'est lui qui a débloqué la situation en fin de première période (37e), reprenant sans contrôle un centre venu de la gauche, au milieu d'une défense de l'Atlético aux abonnés absents. Mais les locaux n'ont pas eu le temps de savourer leur avantage au score. Et pour cause, dans la foulée ou presque, Diego Costa a profité d'une erreur de Yeray Alvarez pour conclure et égaliser du pied droit (39e).