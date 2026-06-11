L'ailier de l'équipe nationale belge Jérémie Doku a repris l'entraînement, au lendemain de son départ prématuré d'une séance, en vue du match d'ouverture de la Coupe du monde contre l'Égypte lundi prochain.

Doku, joueur de Manchester City âgé de 24 ans, a ressenti des difficultés respiratoires mardi lors d’une séance à huis clos, selon le quotidien belge HLN.

Par précaution, il avait quitté les lieux avant la fin de la séance pour rejoindre la salle d’entraînement couverte du club américain des Seattle Sounders, toujours selon la même source.

Mercredi, lors de la partie ouverte aux médias, l’attaquant a pris part à l’intégralité de la séance.

Son coéquipier Alexis Saelemaekers a déclaré faire confiance au staff technique pour maintenir Doku en condition optimale en vue de la compétition.

Il a ajouté : « Quand Jérémie quitte le terrain, il est normal que des questions se posent immédiatement. Mais ce n’est pas grave. »

La Belgique, membre du groupe G de la Coupe du monde, entamera sa campagne face à l’Égypte, puis rencontrera l’Iran et conclura la phase de groupes contre la Nouvelle-Zélande.