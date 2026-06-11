Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
USA WC26 SEATTLE SOCCER RED DEVILS WEDNESDAY TRAININGAFP

Traduit par

Bilan médical de Doku avant la rencontre avec l'Égypte

Belgique vs Egypte
Belgique
Egypte
Coupe du monde
J. Doku
Belgique
Égypte
É.-U.

Après la sortie du joueur belge à l’entraînement… Que s’est-il passé ?

L'ailier de l'équipe nationale belge Jérémie Doku a repris l'entraînement, au lendemain de son départ prématuré d'une séance, en vue du match d'ouverture de la Coupe du monde contre l'Égypte lundi prochain.

Doku, joueur de Manchester City âgé de 24 ans, a ressenti des difficultés respiratoires mardi lors d’une séance à huis clos, selon le quotidien belge HLN.

Par précaution, il avait quitté les lieux avant la fin de la séance pour rejoindre la salle d’entraînement couverte du club américain des Seattle Sounders, toujours selon la même source.

Mercredi, lors de la partie ouverte aux médias, l’attaquant a pris part à l’intégralité de la séance.

Son coéquipier Alexis Saelemaekers a déclaré faire confiance au staff technique pour maintenir Doku en condition optimale en vue de la compétition.

Coupe du monde
Belgique crest
Belgique
BEL
Egypte crest
Egypte
EGY

Il a ajouté : « Quand Jérémie quitte le terrain, il est normal que des questions se posent immédiatement. Mais ce n’est pas grave. »

La Belgique, membre du groupe G de la Coupe du monde, entamera sa campagne face à l’Égypte, puis rencontrera l’Iran et conclura la phase de groupes contre la Nouvelle-Zélande.

Publicité