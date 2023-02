Bientôt une nouvelle récompense pour Emiliano Martinez ?

Emiliano Martinez fait partie des trois nominés pour le trophée FIFA The Best du meilleur gardien.

Depuis le mois de décembre et la Coupe du monde au Qatar, Emiliano Martinez est l'un des joueurs qui fait le plus parler de lui. En positif pour ses performances, notamment celles contre les Pays-Bas en quart de finale et surtout en finale contre l'équipe de France. Élu meilleur gardien de la compétition, le portier d'Aston Villa s'est ensuite fait remarquer pour se célébration grotesque après avoir reçu sa récompense individuelle, puis pour ses multiples provocations à l'égard des joueurs français, avec une certaine attention pour Kylian Mbappé.

Emiliano Martinez nominé pour le trophée FIFA The Best

Néanmoins, le joueur de 30 ans pourrait bientôt recevoir une nouvelle récompense pour ses performances. Ce mercredi, il fait partie des trois nominés pour remporter le trophée FIFA The Best du meilleur gardien de l'année 2022. Alors que les deux Brésiliens Ederson et Alisson ont été éjectés par le panel d'expert, Martinez sera en concurrence avec Yassine Bounou et Thibaut Courtois. Le Marocain a lui aussi brillé pendant le Mondial, permettant aux Lions de l'Atlas de se hisser jusqu'en demi-finale, et s'est également montré décisif avec le Séville FC, à l'image de son magnifique arrêt face à Robert Lewandowski dimanche.

Le Belge a eu moins de succès avec sa sélection, mais il fut un élément majeur du doublé Liga-Ligue des Champions réalisé par le Real Madrid, avec notamment une performance monumentale en finale face à Liverpool. Le trophée sera attribué le 27 février à l'occasion d'une cérémonie qui se tiendra à Paris.