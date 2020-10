Bielsa veut s’inscrire dans la durée avec Leeds

Le célèbre coach argentin, Marcelo Bielsa, a fait savoir que si ça ne tenait qu’à lui il resterait très longtemps à Leeds.

Marcelo Bielsa a prolongé le mois dernier son contrat avec . Logiquement, il devrait donc poursuivre sa mission Elland Roand pendant encore deux ans. Dans l’esprit de l’Argentin, il n’y a cependant aucune raison de penser à un départ à la suite de cette échéance.

« El Loco » apprécie sa vie dans le Nord-Ouest d’ . De fait, il n’aurait absolument rien contre l’idée de s’inscrire dans la durée avec cette formation anglaise.

Son expérience la plus longue dans un club

« Je suis très à l'aise avec le fait de vivre et entraineur en Angleterre. Les contrats d’un an ne signifient pas que je ne suis pas disposé à rester ici plus longtemps », a indiqué l’intéressé lors de son dernier point-presse.

A noter que, jusqu’ici, le passage la plus longue que Bielsa a vécu sur un banc c’était avec la sélection de son pays(1998-2004). Et dans les clubs où il est passé, il n’est jamais resté plus de deux ans. Le séjour à Leeds constitue est donc le plus conséquent qu’ait connu l’ancien coach de l’OM et de .