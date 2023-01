Betis Séville - FC Barcelone : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Betis - Barça : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

La deuxième demi-finale de la Super Coupe d'Espagne va mettre aux prises le Betis Séville, vainqueur de la dernière Coupe du Roi, et le FC Barcelone, vice-champion d'Espagne. Une très belle affiche sur le papier au vu de l'état de forme actuel des deux équipes puisque le club catalan est seul leader de la Liga devant le Real Madrid depuis ce week-end, tandis que le Betis Séville est quatrième de Liga et se bat pour une qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Autant dire que sur le papier, c'est une rencontre assez équilibrée et que le Betis Séville fera tout pour empêcher un Real Madrid-FC Barcelone en finale de la Super Coupe d'Espagne. D'autant plus que le club andalou qui a remporté son premier trophée majeur depuis 17 ans avec la Coupe du Roi espère enchaîner et soulever un nouveau trophée, qui plus est qui manque à son palmarès, avec la Super Coupe d'Espagne.

Xavi en quête de son premier trophée au Barça

Le FC Barcelone de son côté serait bien inspiré de ne pas manquer son rendez-vous face au Betis Séville pour envoyer un message à ses supporters. Déjà éliminé de la Ligue des champions, le club catalan n'a plus remporté le moindre trophée depuis la Coupe du Roi en 2021 et n'ont plus remporté ce trophée depuis 2018. Nul doute que Xavi ne voudra pas manquer une telle occasion de soulever son premier trophée en tant que coach du FC Barcelone.

Qui plus est, le Barça est quasiment au complet pour ce match et pourra compter sur son meilleur buteur, Robert Lewandowski, de retour de suspension. Tout le monde attend avec impatience une finale de Super Coupe d'Espagne entre le Real Madrid et le FC Barcelone, et pour ça, le Barça doit remplir sa part du marché sous peine de créer un orage en Catalogne.

Horaire et lieu du match Betis Séville - FC Barcelone

Ville : Riyad (Arabie Saoudite)

Riyad (Arabie Saoudite) Stade : King Fahd International Stadium

King Fahd International Stadium Heure : 20:00 UTC+1 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 14:00 EST / 11:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Betis - Barça ?

Betis Séville-FC Barcelone

Super Coupe d'Espagne

Jeudi 12 janvier

20h00 sur La Chaîne L'Equipe

Stream : My Canal

Prise d'antenne : 19h45 sur La Chaîne L'Equipe

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme My Canal.

Série actuelle du Betis Séville et du FC Barcelone

Betis : NDNVV



Barça : VVNVV

Les blessés et absents du Betis Séville et du Barça :

Quatre absents du côté du Betis Séville. Manuel Pellegrini doit se passer des services de Youssouf Sabaly, Paul Akouokou, Juan Cruz et Victor Camarasa, blessés.

Du côté du FC Barcelone, Xavi doit faire sans Ferran Torres suspendu, en revanche, il récupère deux cadres pour cette Super Coupe d'Espagne. En effet, Jordi Alba et Robert Lewandowski sont à nouveau disponible après avoir purgé leurs suspensions.

Les équipes probables

XI de départ du Betis Séville : Silva – Ruibal, Pezzella, Gonzalez, Miranda – Carvalho, Guardado – Luis Henrique, Fekir, Canales - Iglesias.

XI de départ du Barça : Ter Stegen – Koundé, Araujo, Christensen, Alba - De Jong, Busquets, Gavi - Dembélé, Lewandowski, Pedri.