Betis : Fekir prolonge jusqu'en 2026

Comme annoncé par Goal, le Real Betis a bouclé le renouvellement de Nabil Fekir, son joueur vedette. Le club d'Heliópolis a annoncé officiellement un accord qui existait déjà entre les deux parties depuis plusieurs jours et qui a été finalisé ces dernières heures.

Sans aucun doute, c'est la meilleure nouvelle possible pour les fans des verts et blancs. Fekir, la grande star de l'équipe, ne bougera pas du Betis.

Fekir lié au Betis jusqu'en 2026

Comme Goal l'a déjà rapporté, le joueur restera lié au Betis jusqu'en 2026, puisque le club et Fekir ont décidé de signer une prolongation d'un an supplémentaire, malgré les rumeurs selon lesquelles il ne renouvellerait que jusqu'en 2025.

Le talentueux meneur de jeu avait encore un an et demi de contrat, mais les Verts et Blancs n'ont pas voulu prendre de risques avec d'éventuelles équipes à la recherche du Français après la bonne saison qu'il réalise.

Certains rapports ont suggéré que le FC Barcelone ou l'Atletico Madrid étaient les équipes qui suivaient de près l'évolution du joueur de 28 ans depuis quelques saisons. Fekir est la star de l'équipe du Real Betis, un joueur indiscutable dans les plans de Pellegrini et l'épicentre de tout le jeu offensif du Real Betis.

Objectif Europe

La saison a été plus que passionnante et le club souhaite que les principaux joueurs sentent cette confiance en eux pour un projet à plus long terme et pour poser les bases d'un Betis régulièrement présent en Europe.

Le renouvellement de Fekir, rapporté par Goal et confirmé aujourd'hui par le Real Betis, entraîne également celui de son frère, Yassin Fekir, qui joue dans l'équipe réserve du club, et qui a également prolongé son contrat avec son frère jusqu'en 2026.

L'avenir de Yassin dépendra des départs éventuels au sein de l'équipe première et de la propre évolution du joueur dans l'équipe réserve.