Bernardo Silva veut tout rafler avec Manchester City !

L'international Portugais, homme de base de Pep Guardiola, veut faire le plein de trophées cette saison.

Après avoir remporté le Community Shield (2-0) et la (0-0, 4-3 tab) face à , s'apprête à vivre une fin de saison particulièrement excitante entre la perspective de garder son titre de champion en , les quarts de finale de la Ligue des Champions et la demi finale de la .

Bernardo Silva, qui a récemment prolongé son contrat avec le club jusqu'en 2025, n'a pas caché son ambition à l'aube de cette dernière ligne droite.

"En demi-finales de la FA Cup, ça se jouera sur un match, tout peut donc arriver face à des adversaires très forts. La Ligue des Champions, c'est sans doute la compétition la plus difficile en Europe, et elle est encore plus compliquée à gagner. Pareil pour la Premier League, c'est très serré contre , qui est en grande forme, donc aucune compétition ne sera facile à remporter. Les autres équipes nous mènent la vie dure, il est difficile de remporter des trophées, mais on s'en sort plutôt bien et je suis confiant pour la suite", a-t-il expliqué devant la presse ce weekend.

Le talentueux milieux offensif portugais s'inscrit pleinement dans le projet des Citizens. "Ce club offre tout ce dont un joueur a besoin pour réaliser ses ambitions et je ne veux être nulle part ailleurs", avait-il souligné dans des propos restranscrits sur le site officiel du club après avoir rempilé, la semaine passée.



"Dès que j’ai entendu dire que City voulait que je reste plus longtemps, ma décision a été prise. J'adore le club, le manager, les joueurs et les fans. Le style de football que nous jouons ici m'excite et je suis déterminé à remporter plus de trophées. City me donne la meilleure chance de le faire".