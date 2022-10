Bernardo Silva n’est pas le seul Citizen ciblé par le Barça

En plus de Bernardo Silva, le FC Barcelone souhaite chiper à Manchester City un autre de ses milieux de terrain.

Le FC Barcelone aurait des vues sur le capitaine de Manchester City, l’Allemand Ilkay Gundogan.

Selon le quotidien Sport, le FC Barcelone espère obtenir le transfert gratuit de cet expérimenté élément au terme de la campagne en cours.

Cependant, le Barça ne sera pas le seul à vouloir s'attacher les services du joueur de 31 ans, car plusieurs clubs sont sur les rangs pour l'accueillir.

Manchester City risque de perdre deux cadres

L'ancien entraîneur de Barcelone et actuel entraîneur de Man City, Pep Guardiola, a exprimé son désir de voir Gundogan rester à l'Etihad le plus longtemps possible. Il n’est donc pas exclu qu’un contrat soit proposé à l’ancien de Dortmund dans les prochains jours. Des rumeurs dans la presse anglaise suggèrent que City prévoit d'ouvrir des discussions avec lui après la Coupe du monde.

Gundogan est arrivé à City en même temps que Guardiola. Depuis, il a totalisé 264 rencontres et 51 réalisations avec les géants anglais. Il fait donc partie des « meubles » au sein des champions d’Angleterre.

Gundogan n’est pas le seul joueur que Barcelone veut arracher à Man City. Les géants espagnols cherchent désespérément à recruter Bernardo Silva, après avoir échoué dans cette entreprise lors du dernier mercato estival.