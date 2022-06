Bernardo Silva critique la Ligue des Nations

Après Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne, Bernardo Silva a fustigé la Ligue des Nations.

Le milieu de terrain de Manchester City, Bernardo Silva, s'est dit préoccupé par le calendrier exigeant auquel les joueurs sont confrontés.

Moins d'une semaine après avoir aidé City à remporter le titre de Premier League lors de la dernière journée de la campagne, Silva, qui a fait 50 apparitions pour le club toutes compétitions confondues la saison dernière, a rejoint la sélection portugaise.

L’ancien monégasque a joué d’entrée avec le Portugal lors du match nul 1-1 contre l'Espagne jeudi en ouverture du groupe de l'UEFA Nations League, le premier des quatre matchs que la Seleçao jouera en 10 jours.

« Pour les fans, c'est bien, mais pour les joueurs, c'est difficile »

"Après une saison au cours de laquelle nous avons disputé 60 matchs, venir ici et devoir en jouer quatre autres... beaucoup de gens en ont parlé. Il y a trop de matchs, au final, trop de blessures. Nous commençons la nouvelle saison dans un mois et je suis certain que nous ne serons pas prêts à 100%. C'est dur mais c'est comme ça", a-t-il déploré.

Une récente étude de la FIFPRO a révélé que la lourdeur de la charge de travail et des déplacements affecte la santé mentale et physique des joueurs.

Le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos, a également exprimé son inquiétude avant la fenêtre internationale de ce mois-ci face aux exigences imposées aux joueurs de haut niveau. "Quatre matchs en l'espace de dix jours. Je n'ai jamais vécu cela auparavant, pas même dans un tournoi. En plus de cela, les joueurs vont jouer ces matchs après une saison épuisante. Nous devons être prudents et faire tourner l'équipe", a-t-il pesté.

Les champions d’Europe 2016 ont abordé la fenêtre internationale de ce mois de juin après avoir remporté deux matchs de barrage en mars pour atteindre la Coupe du monde au Qatar.