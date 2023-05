Bernardo Silva compare Erling Haaland et Cristiano Ronaldo

Dans une interview accordée au Daily Mirro, Bernardo Silva a comparé Erling Haaland, coéquipier à City, à Cristiano Ronaldo, coéquipier en sélection.

Auteur de 33 buts en Premier League alors qu'il reste encore 9 rencontres à disputer, Erling Haaland réalise un exercice exceptionnel pour sa première saison en Angleterre. Le Norvégien, arme fatale de plus pour les Cityzen, a rapidement trouvé le rythme après quelques matchs de rodage en début de saison. Déjà nouveau recordman du nombre de buts en championnat, l'ancien attaquant de Dortmund peut compter sur le soutien et l'admiration de son coéquipier portugais Bernardo Silva qui l'a comparé à Cristiano Ronaldo.

Des similitudes entre Erling Haaland et Cristiano Ronaldo

Dans une interview accordée au Daily Mirror, Bernardo Silva a avoué considérer Erling Haaland comme un postulant au Ballon d'Or : « J'espère qu'Erling remportera le Ballon d'Or parce qu'il n'est pas seulement un bon joueur mais aussi un très bon gars. Et j'espère qu'il gagnera cette année, parce que cela signifie que nous gagnons la Premier League et la Ligue des Champions. »

Mais derrière cet espoir se cache une vraie admiration du Cityzen pour son équipier Norvégien. Au point de pousser le Portugais à le comparer à Cristiano Ronaldo : « Erling et Cristiano sont des personnalités différentes et ce sont des gars très différents. Mais sur le terrain, je pense que vous pouvez trouver quelques similitudes. Quand le ballon est proche du but, Erling est toujours là et il a cette capacité à flairer où le ballon tombera. Cristiano est aussi comme ça et, en cela, ils se ressemblent. Cette faim de vouloir marquer et marquer et marquer pour aider l'équipe, ils l'ont tous les deux. »

Véritable monstre de buts et de records, Cristiano Ronaldo a inscrit, lors de sa saison la plus prolifique, 61 buts avec le Real Madrid en 2014-2015. Cette saison, Erling Haaland est déjà à 49 réalisations alors qu'il lui reste encore au moins 10 matchs à disputer avec Manchester City. Le Norvégien peut-il s'approcher des standards du Portugais, voire les dépasser?