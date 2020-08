Bernard Caïazzo : "On n’est pas aux ordres du PSG"

Bernard Caïazzo, président de l'ASSE et membre du conseil d’administration de la LFP, a tenu à justifier le report du match entre Lens et le PSG.

Défait par le à Lisbonne, le club entraîné par Thomas Tuchel a désormais besoin de digérer cette défaite cruelle avant de se tourner vers la reprise du championnat. De ce fait, la rencontre prévue samedi face à Lens, pour le compte de la 2ème journée de , a été décalée.

Suite à la demande envoyée par le PSG à la LFP, cette dernière a accepté de reporter cette rencontre. La Ligue de Football Professionnelle s'est réunie ce mardi matin lors d’une réunion, après avoir échangé avec les diffuseurs, et a fait le choix de faire jouer ce match le 10 septembre prochain.

"Je veux bien reporter un match à chaque fois qu’un club est en finale de la C1"

Une décision qui a du mal à passer auprès de bon nombre d'observateurs ces derniers jours, que Bernard Caïazzo, président de l'AS Saint-Etienne et membre du conseil d’administration de la LFP, a tenu à nuancer. "À partir du moment où toutes les parties sont d’accord, on ne va pas créer des polémiques inutiles. On n’est pas aux ordres du PSG. Si c’était ou Marseille dans la même situation, on aurait accepté de la même manière. Je veux bien reporter un match à chaque fois qu’un club est en finale de la C1", a-t-il déclaré dans les colonnes de L'Equipe, ce mercredi. Des propos sous le signe de l'apaisement, qui font écho à ceux d'Arnaud Pouille.