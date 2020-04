Bergomi : "Paulo Dybala n'est pas un champion"

L'attaquant de la Juventus connait une saison productive en Serie A, mais cela ne l'empêche pas d'essuyer d'acides critiques en Italie.

Paulo Dybala n'est pas un "champion" et doit être plus régulier, selon l'ancienne star de l'Inter et international italien, Beppe Bergomi.

Dybala réalisait une saison séduisante avec la avant que la ne soit reportée le mois dernier en raison de la pandémie de coronavirus qui a frappé l' et stoppé le football de haut niveau à travers le continent.

Bien que Cristiano Ronaldo attire toute la lumière depuis son arrivée à Turin, Dybala a marqué sept buts et offert neuf autres en 24 matches de , dont celui lors du choc gagné face à l'Inter juste avant l'arrêt de la compétition. Cependant, Dybala ne s'est pas toujours vu garantir une place dans le onze de départ, et il a fallu du temps à Dybala pour retrouver sa meilleure forme et construire une solide entente avec la star portugaise.

L'international argentin a été cité comme possible partant par le passé., la étant régulièrement désignée comme une destination possible pour La Joya. Dybala était notamment pressenti à l'été dernier et il est question d'un transfert à lors de l'ouverture du prochain mercato.

Alors que son départ serait une vraie perte pour la Vieille Dame, Bergomi ne pense pas qu'il a encore suffisamment produit pour montrer qu'il est un grand joueur qui mérite une place de titulaire dans l'équipe. Le champion du monde 1982 estime que les Bianconeri ont raison de le garder de temps à autre sur le banc. S'exprimant sur Sky, il a déclaré: "C'est un grand joueur, mais ce n'est pas un grand champion. La question est de savoir s'il peut commencer dans cette équipe de la Juventus où il y a Cristiano Ronaldo, qui dirige tous les autres. Un champion est quelqu'un qui est incontesté à la Juve et dans l'équipe nationale. Dybala ne l'est pas".