Berbatov ne veut pas voir Ings à Manchester United

Dimitar berbatov a averti Manchester United sur l'attaquant de Southampton.



Manchester United a été avertiau sujet de son intérêt pour l'attaquant de Southampton Danny Ings, Dimitar Berbatov affirmant qu'un raid sur le pensionnaire du stade St Mary's "n'a aucun sens".

Les Red Devils sont à la recherche de plus de talents offensifs malgré le fait qu'Edinson Cavani ait signé un nouveau contrat de 12 mois. Harry Kane et Erling Haaland sont des cibles de longue date pour les dirigeants mancuniens et pourraient être sur le marché cet été, mais une approche pour l'international anglais a également été évoquée.

L'ancien attaquant de United, Berbatov, a déclaré à Betfair qu'il était asseez sceptique sur les projets des dirigeants mancuniens pour la fenêtre d'été: "Je vois que Man Utd a été lié à l'attaquant de Southampton et de l'Angleterre Danny Ings, c'est un bon joueur mais je ne le veux pas. Je ne pense pas qu'il soit ce dont United a besoin pour le moment."

«Le club a à peu près tout ce dont il a besoin dans le département des buteurs en ce moment, beaucoup d'expérience et de rythme. Edinson Cavani continue de marquer, prouvant sa valeur et prouvant à quel point c'était une bonne décision de lui donner une prolongation de contrat, il a marqué un but incroyable l'autre jour [contre Fulham]."

L'article continue ci-dessous

"Donc, avec tout cela à l'esprit, aller recruter Danny Ings n'a aucun sens pour moi."

Bien qu'un accord ait été conclu pour garder Cavani à Old Trafford, il a 34 ans et devrait de nouveau être libre en 2022. Une option à long terme pour diriger la ligne de front est nécessaire dans l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer, des questions continuant d'être posées concernant Anthony Martial et à son avenir. On s'attend à ce que Mason Greenwood remplisse un rôle central à un moment donné, mais l'adolescent ne sera pas précipité sur le devant de la scène.