Benzema se fait tacler par Walker !

Impuissant contre Manchester City (0-4), Karim Benzema ne représentait visiblement pas la même menace que son coéquipier Vinicius Jr.

"Sans Vinicius, ont-il un plan B ?". Ces quelques mots prononcés par Kyle Walker après la victoire éclatante de Manchester City contre le Real Madrid, mercredi (4-0), résument bien l'état de confiance qui règne au sein des Citizens. Le défenseur latéral droit a été l'auteur d'une prestation XXL pour neutraliser le remuant Vinicius.

Walker se lâche complètement !

«Il faut être arrogant. Vous devez l’être, tout comme les attaquants. Je suis très confiant en ma vitesse et je vais au duel. Physiquement, je suis plus grand que lui (Vinicius) et je pensais pouvoir l’utiliser à mon avantage. C’est un joueur fantastique, mais je dois utiliser mes forces. Je lui ai rendu le match aussi difficile que possible. Une chose que j’aime dans cette équipe, c’est que chacun a son rôle et sa responsabilité", a expliqué l'international anglais devant la presse.

"Évidemment, nous avons Jack (Grealish), Kevin (De Bruyne) et Erling (Haaland), mais il n’y a pas de superstar et c’est ce qui nous fait rivaliser avec les autres, sans tout confier à un seul joueur. Madrid a beaucoup de grands joueurs, mais Vinicius a été le meilleur. Une fois que vous l’avez muselé, ont-ils un plan B ? », a conclu Walker, taclant ainsi indirectement Karim Benzema, Rodrygo ou encore Luka Modric.