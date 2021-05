Benzema rend hommage à Zidane

Karim Benzema a posté un message sur les réseaux sociaux où il remerciait Zinédine Zidane suite au départ de ce dernier.

Zinédine Zidane n’est plus l’entraineur du Real Madrid. Le deuxième mandat du coach français du côté de Bernabeu vient de prendre fin. Il quitte ses fonctions et son départ ne laisse certainement personne insensible du côté de Bernabeu et surtout pas Karim Benzema.

Après avoir appris le départ de son compatriote, et alors qu’il se trouvait à Clairefontaine où il est en train de préparer l’Euro avec l’équipe de France, KB9 s’est fendu de quelques mots très sympathiques envers son désormais ex-coach.

« Merci Frérot pour tout ce que tu m’as apporté tant sur le plan collectif que personnel... Je suis fier et honoré d’avoir pu avancer et grandir auprès de l’homme que tu es. See You », a-t-il écrit sur Twitter. La dernière phrase, qui signifie « on se revoit bientôt », suggère que les deux hommes pourraient vite se retrouver sous d’autres cieux. Et si c’était sélection ?

Avec Ramos, Kroos, Modric et Varane, Benzema fait partie de ceux qui ont évolué le plus longtemps sous les ordres du champion du monde 1998. Il entretenait avec lui une relation très particulière. L’ainé a notamment soutenu le joueur lors de la longue mise à l’écart vécue par ce dernier en sélection.

Courtois et Kroos remercient aussi Zidane

Cette semaine, dans un entretien à L’Equipe, Benzema a d’ailleurs expliqué en détails le rôle que Zidane a eu avec lui : « Zizou, avec moi, a toujours été sincère. Proche et très sincère. Quand ça va, il me le dit, mais quand ça ne va pas, il me le dit aussi ! Toujours, aux entraînements, en match, il ne passe pas par quatre chemins. C'est pour ça que je le respecte beaucoup, il est toujours très direct avec moi. Ça me donne beaucoup de confiance sur le terrain. C'est mon entraîneur, mais il est comme mon grand frère. Il m'a toujours soutenu, que je sois bien ou pas, et il m'a fait constamment progresser, chaque année. »

Outre Benzema, d’autres joueurs merengue ont cherché à exprimer leur estime envers Zidane en apprenant son départ. Toni Kroos et Thibaut Courtois en font partie. « Ce fut un honneur d'avoir une légende comme vous en tant qu'entraîneur. Merci pour ce que vous m'avez appris, pour la confiance que vous avez toujours eue en moi et pour ce que nous avons gagné ensemble. J'espère que nous nous reverrons. Je te souhaite le meilleur! », a indiqué le portier belge.