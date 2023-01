Benzema poussé dehors par les cadres des Bleus? Lloris rétablit la vérité

À l'occasion de l'annonce de sa retraite internationale, Lloris a tenu à rétablir la vérité sur le départ du groupe de Benzema.

Au lendemain de la « polémique Le Graët », L'Équipe de France connaît un nouveau bouleversement avec la retraite internationale de son capitaine Hugo Lloris. Dans les colonnes de l'Équipe, le gardien de Tottenham en a profité pour revenir sur une autre polémique : le fait que certains joueurs du groupe auraient poussé pour faire partir Benzema de la Coupe du monde.

Rétablir la vérité sur le départ de Benzema

Lorsque la question des polémiques entourant les Bleus est arrivée sur la table, Hugo Lloris n'a pas semblé surpris : « Les polémiques, on en a l'habitude, ça fait partie malheureusement de notre contexte, aujourd'hui, sous le maillot bleu. Un capitaine, c'est toujours exposé, on te demande un avis. Mais il faut rester dans son rôle par rapport au groupe, faire en sorte de ne pas le déséquilibrer. »

« C'est vraiment malhonnête de prétendre que certains d'entre nous ont pu favoriser le départ de Karim Benzema », s'est-il énervé sur les soupçons d'implication des joueurs. Avant de préciser : « On l'aurait fait quand, comment? Quand tu abordes une Coupe du monde, tu veux le faire avec tes meilleurs joueurs. On nous reproche quoi? D'avoir su nous réinventer après son départ? Mais on l'a fait après chaque forfait, après chaque départ, après celui de Lucas Hernandez (blessé lors du premier match contre l'Australie, 4-1) comme après celui de Karim. On s'est adapté à toutes les circonstances, et on a été forts. »

« Pour Karim, on était tous un peu surpris »

L'ancien capitaine de l'Équipe de France s'est ensuite penché sur la façon dont le groupe a appris la nouvelle : « Pour Karim, on était tous un peu surpris. Ce que nous, joueurs, avons vécu avec son départ, c'est ça : tu t'entraînes le soir, il se blesse, tu vas te coucher, et le lendemain quand tu te lèves on t'annonce que Karim est parti. Tout s'est passé tellement vite... Cela a été présenté comme un forfait médical, et nous, les joueurs, on l'a découvert au matin, dans une période où il se passait quelque chose presque chaque jour. »

Mais il réfute toute animosité du groupe envers Karim Benzema : « Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et qui sont soit mensongères, soit ridicules : l'ambiance était très bonne avant son départ, et très bonne après, et elle s'est très normalement amplifiée grâce à notre parcours et à l'euphorie. Mais on aurait tous préféré que le Ballon d'Or, quand on voit ce qu'il a apporté depuis son retour, puisse être avec nous. Il a été incontournable pendant dix-huit mois, il nous a aidés à gagner la Ligue des nations, son retour n'aura été que positif. C'est quand même un atout majeur! »