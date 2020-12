Benzema plébiscité en Liga

L’attaquant français Karim Benzema vient d’être désigné meilleur joueur de la précédente saison de la Liga.

Grand artisan du titre de champion d’ conquis par le en 2019/2020, Karim Benzema s’est vu attribuer ce lundi le titre du meilleur joueur de la campagne en question. Un sacre tout à fait mérité pour le Français.

C’est la première fois que Benzema remporte ce trophée Alfredo Di Stefano. Et il est le premier joueur autre que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo à décrocher le prix en question depuis 2007. Un sacré accomplissement.

Durant la campagne en question, l’ex-Lyonnais s’est mis en avant en marquant 21 buts et offrant 8 passes décisives en 37 rencontres disputées. Un total qui lui a notamment permis de devenir le meilleur réalisateur français dans un championnat de Top 4 européen devant Thierry Henry, qui détenait la précédente marque depuis 2010.

Gracias por estos Premios Marca- 2019-20. Mis premios son de todo el equipo y de la afición #halamadrid #PremiosMARCA2020 #alhamdulillah 🤲🏼 pic.twitter.com/qDhBUMpndN — Karim Benzema (@Benzema) December 21, 2020

La récompense de 11 ans de travail

Benzema va pouvoir se consoler suite à la déception vécue pour le trophée The Best. Il n’avait été élu que le neuvième meilleur attaquant au monde, loin derrière le lauréat Robert Lewandowski.

N’étant pas de ceux qui se reposent sur leurs lauriers, KB9 a poursuivi sur sa lancée cette saison. Il reste l’atout maitre des Merengue, comme le prouve sa prestation de dimanche face à . Il en est à 12 gestes réussis en autant de matches à jouer.

A noter qu’outre le titre du meilleur joueur de la saison décerné par la , Benzema a aussi été choisi par les supporters. Il fait donc l’unanimité. A 33 ans, c’est presque une consécration ultime et il s’en est grandement félicité : «Je me sens fier et très heureux. C'est la récompense de mon travail dans ce club depuis 2009. Je suis au Real Madrid depuis de nombreuses années et je travaille toujours pour continuer à aider l'équipe. »

Durant cette soirée, Zinédine Zidane, le coach de Benzema, a aussi été primé. Fort logiquement, il a été élu entraineur de la saison.