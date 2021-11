France - Kazakhstan : Benzema est là, Coman une option pour démarrer ?

Pour ce faire, la tâche est simple : gagner face au Kazakhstan, 125e au classement Fifa, et qui avait embêté la France en mars dernier (0-2). Comme indiqué par Didier Deschamps en début de semaine, le système à trois défenseurs centraux et des pistons, dont le positionnement a souvent été très haut tout au long de cette semaine de rassemblement.

C’était encore le sens de la dernière opposition avant la rencontre de samedi. Comme lors du huis clos de mercredi, les Bleus ont travaillé avec une charnière Koundé, Upamecano et Lucas Hernandez.

Du côté des pistons, Théo Hernandez était présent à côté de son frère. Et comme mercredi, il a alterné côté droit en faisant débuter Pavard à droite, avant de tester une nouvelle fois Kingsley Coman. En fin d’entraînement, l’ancien Parisien s’est même entretenu avec son sélectionneur. Signe qu’il pourrait démarrer à ce poste ?

Vers un milieu Rabiot-Kanté

Interrogé en conférence de presse vendredi, sur cette possibilité, Didier Deschamps n’a pas du tout fermé la porte. « L'option de Kingsley Coman à droite ? C'est une option. Il y a des options plus ou moins offensives dans les couloirs. Cela peut être une option au départ ou en cours de match. On est censé avoir le ballon plus que l'adversaire. Cela demande des aménagements en défense sur la couverture des zones. »

Durant cette même conférence de presse, le sélectionneur est aussi revenu sur les difficultés rencontrées par Pavard à ce poste de piston. « Par moments, c'est le même rôle qu'être à droite dans une défense à quatre, souligne Deschamps. La seule différence, c'est qu'avec une défense à 3 il y a moins d'appuis devant et derrière lui. Benjamin sait qu'il n'est pas dans la meilleure période de sa carrière, mais je n'oublie pas ce qu'il a fait. »

Au milieu, les Bleus devraient évoluer avec deux éléments plus expérimentés. N’Golo Kanté devrait faire son retour en Bleu pour la première fois depuis l’élimination de la France face à la Suisse, accompagné d’Adrien Rabiot.

Absent de l’entraînement depuis le début du rassemblement, Karim Benzema était lui aussi présent dans ce qui pourrait ressembler au onze de départ. Vendredi, Deschamps se voulait rassurant sur sa forme. « Benzema n'a pas fait de séance collective mais il en a fait une très bonne à part hier (jeudi). Karim a assez d'expérience pour savoir se gérer par rapport au petit souci physique qu'il avait avec son club. Il participera à la séance aujourd'hui et sera disponible demain (samedi).

L'article continue ci-dessous

Composition probable : Lloris - Coman (ou Pavard), Koundé, Upamecano, L. Hernandez, T. Hernandez - Kanté, Rabiot - Mbappé, Griezmann, Benzema.