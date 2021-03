Benzema en plein suspense

La participation de Karim Benzema au derby madrilène est très in certaine et le suspense dure.

Karim Benzema s'est entraîné individuellement ce jeudi matin avant le match du Real Madrid contre Atletico Madrid prévu dimanche à l'Estadio Wanda Metropolitano.

Le Français a été rejoint par Sergio Ramos, Dani Carvajal et Eden Hazard, qui ne se sont pas entraînés avec le reste de leurs coéquipiers.

Avec deux sessions encore restantes avant le Derby de Madrid, l'anticipation augmente concernant un éventuel retour de Benzema à temps pour le match crucial face au club coaché par Diego Simeone.

L'attaquant et le Real Madrid sont optimistes que Benzema sera à la disposition de Zinedine Zidane pour le clash de dimanche après avoir manqué trois matchs contre de vrais Valladolid, Atalanta et Real Sociedad par une blessure.

Zidane n'est pas disposé à précipiter le retour de Benzema, mais il est conscient que son joueur a progressé cette semaine et attendra la session de vendredi à Valdebas avant de prendre la décision finale.

Benzema a bien joué avec le ballon, mais il n'a pas encore été testé dans une session exigeante et le Real Madrid ne risquera pas son retour avant le 8es de finale retour de C1 contre l'Atalanta prévu le 16 mars.

Alors que l'infirmerie du Real Madrid parraissait être sur le point de se vider enfin, les mauvaises nouvelles sont revenues. Le club espagnol a fait savoir ce jeudi, à l'issue de la séance d'entrainement collectif, que Mariano Díaz était blessé. Il sera donc absent contre l'Atlético de Madrid ce dimanche (16h15, Movistar LaLiga).

Le Real Madrid n'a pas donné plus de détails sur la période d'absence de Mariano, indiquant donc que c'est "en attente d'évolution". On s'attend cependant à ce qu'il soit arrêté environ deux à trois semaines. Zidane ne pourra pas compter sur lui pour les rencontres contre l'Atlético (dimanche 7 février), Elche (samedi 13), Atalanta (mardi 16) et le Celta (samedi 20). Après le match contre les Galiciens, ça sera la trêve internationale. Mariano sera de retour après, avec l'espoir que son club soit toujours engagé en Ligue des Champions.