Benzema désigné joueur de la saison au Real Madrid

Après avoir été élu joueur de la Liga de l’exercice 2019/2020, Karim Benzema a aussi été désigné merengue de la saison.

Et une récompense individuelle de plus pour Karim Benzema. L’avant-centre français a été élu meilleur joueur du pour la saison 2019/2020. Une distinction significative en cette campagne qui a vu les Merengue remonter sur le toit de l’ après une attente de trois ans.

Benzema avait déjà été désigné meilleur joueur de la de l’exercice en cours. Il réalise donc un doublé et c’est parfaitement mérité. L’ancien Lyonnais avait été le grand artisan du sacre de la bande à Zinédine Zidane. Il a marqué 21 buts, mais aussi grandement influé sur le réveil de l’équipe castillane après la période de la crise sanitaire.

Benzema a déjà les yeux rivés sur City

Le Français a exprimé sa satisfaction après avoir obtenu son prix : “Ça me motive à faire encore plus de choses sur le terrain. Cela a été une spéciale, avant, pendant et à la fin. La plus difficile à cause du problème du coronavirus, mais nous avons fait du très bon travail (…) Je suis fier de ce trophée car il vient du public et des fans et c’est pourquoi il est si important pour moi ».

La saison n’étant pas encore totalement terminée, Benzema se concentre déjà sur le match retour des 8es de finale de la Ligue des Champions face à . « Nous travaillons bien et nous avons quelques jours pour continuer comme ça et suivre la lignée de la Liga. Maintenant la Ligue des Champions arrive, nous savons que c’est un match important et que nous devons gagner. Je me sens très bien et nous allons nous préparer de la meilleure façon possible pour le match contre Manchester City », a-t-il déclaré.