Benzema buteur pour sa dernière avec le Real Madrid

Ce dimanche, Karim Benzema disputait son dernier match avec le Real Madrid face à l'Athletic Bilbao au Santiago Bernabeu.

Le résultat du match qui opposait ce dimanche le Real Madrid à l’Athletic Bilbao avait bien peu d’importance pour les Madrilènes. Car si les basques jouaient une place européenne sur cette rencontre, le Real avait le cœur ailleurs. D’une part, parce qu’ils n’avaient que la 2è place comme enjeu sur cette dernière journée de Liga. D’une autre, parce qu’il s’agissait d’un jour assez particulier.

La dernière de Benzema

Plus tôt dans le week-end, le club espagnol a annoncé les départs de Marco Asensio, Mariano Diaz, Eden Hazard mais surtout de Karim Benzema. Si Mariano et Hazard ne laisseront pas un grand souvenir aux supporters du Real, Marco Asensio aura su se faire une place dans leur cœur malgré une irrégularité qui l’a empêché d’atteindre des sommets auxquels il semblait pouvoir prétendre. Quant à l’international français, il repart en légende du club.

Vainqueur de cinq Ligues des Champions, quatre championnats d’Espagne, trois Coupes du roi et d’un Ballon d’Or en 2022, l’ancien Lyonnais a marqué de son empreinte l’histoire des Blancos. Deuxième meilleur buteur de l’histoire du club, il disputait ce dimanche sa 648è et dernière rencontre sous le maillot blanc.

Benzema finit en beauté

Pour ce qui est du match, les Merengues ont eu du mal à rentrer dans leur rencontre, concédant un penalty (assez sévère) dès l’entame de match, mais repoussé par Thibaut Courtois devant Mikel Vesga. Et malgré plusieurs occasions des deux côtés, les deux équipes sont rentrées au vestiaire sur un score de 0-0.

Si la fête a été provisoirement gâchée par Oihan Sancet, auteur de l’ouverture du score juste après la pause, le Ballon d’Or 2022 ne pouvait pas partir sans un but. À la 72è, le Nueve transforme un penalty pour inscrire son 354è but avec les Merengues. Dans la foulée, le numéro 9 madrilène laisse sa place à Luka Modric et reçoit une ovation bien méritée de la part du Bernabeu. Il met ainsi fin à une aventure débutée en 2009 alors qu'il n'avait que 21 ans lorsqu'il arrivait de l'Olympique Lyonnais.

Les deux équipes se séparent donc sur un score de 0-0. Le Real reste tout de même 2è grâce au match nul de l'Atlético Madrid à Villarreal, tandis que l'Athletic Bilbao manque de peu une qualification en Ligue Europa Conférence et termine 8è de Liga.