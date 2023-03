Benjamin Pavard ne veut plus du Barça

Annoncé sur le départ durant le mercato, Benjamin Pavard aurait changé d'avis et ne souhaiterait pas rejoindre le Barça. Il joue et cela change tout.

D'insatisfait à la limite de la demande de départ à titulaire régulier qui n'a plus d'envie d'ailleurs. Voilà comment on pourrait résumer l'évolution de Benjamin Pavard en quelques mois à peine. Résultat : alors qu'il voulait quitter le club lors de l'hiver, le défenseur français aurait changé d'avis : il souhaiterait désormais prolonger son aventure en Bavière et n'envisage plus de rejoindre le Barça.

Ce qui a changé : titulaire et défense centrale

Cet hiver, le Bayern s'est offert, en prêt avec option d'achat, les services d'un João Cancelo plombé par l'atmosphère à Manchester City. Une arrivée qui a non seulement renforcé le club allemand mais qui lui a aussi permis de trouver son nouveau titulaire sur le flanc droit défensif. Résultat des comptes, Benjamin Pavard n'est plus appelé par Julian Nagelsmann pour y jouer les pompiers de services.

Mieux encore pour le Français, le Bayern évolue désormais majoritairement avec des pistons et trois défenseurs centraux depuis l'arrivée du latéral portugais. Un poste de troisième défenseur central s'est donc ouvert dans la défense bavaroise. Une opportunité couplée à l'absence sur blessure de Lucas Hernandez qui a offert les portes de l'équipe première à Pavard à sa position favorite. Et maintenant qu'il a ce qu'il veut, l'ancien joueur de Stuttgart ne veut plus partir.

Changement de discours

Lors d'une interview accordée à Sport 1, l'international français refuse même d'admettre qu'il ait cherché à quitter le club : « Je n'ai jamais dit que je voulais m'en aller. Je sais très bien que je suis dans un très grand club où tout est parfaitement positionné. Je me sens très à l'aise ici, j'aime le club et les supporters. »

Lors du mercato hivernal, l'Inter Milan est toutefois quand même venue frapper à la porte du Bayern qui a rejeté l'offre des Italiens. Selon ses dires actuels, Pavard n'aurait jamais été intéressé par l'offre : « Je ne suis pas du genre à quitter le navire en pleine saison. Mon objectif était définitivement de rester au Bayern. Je suis déterminé à tout donner pour le club et pour l'équipe et je veux gagner le plus de titres possibles avec le Bayern. »

Sur le départ lorsqu'il ne jouait pas, bien au club lorsqu'il joue : difficile de dire ce qu'il sera de l'avenir de Pavard au Bayern à la fin de la saison. Car si Cancelo n'est pas conservé et que Lucas Hernandez revient plus vite que prévu, il devra à nouveau se contenter des miettes. Pas sûr dès lors qu'il ait encore envie de rester en Bavière puisqu'il n'acceptait plus ces conditions il y a 3 mois. Alors, un nouveau changement d'avis et de discours en vue? Le Barça peut garder espoir.