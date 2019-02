Benjamin Pavard justifie son transfert au Bayern Munich : "Je n'ai pas réfléchi une seconde"

Le latéral français de Stuttgart est revenu sur son choix de rejoindre le Bayern Munich l'été prochain.

L'été prochain, Benjamin Pavard va faire le grand saut. Blessé ces dernières semaines, le défenseur français a seulement pu regarder des tribunes sa future équipe, le Bayern Munich, balayer son équipe actuelle, Stuttgart en Bundesliga. Si les Bavarois auraient aimé récupérer le défenseur central dès cet hiver, ils ne l'auront dans leur effectif qu'à partir de l'été prochain. Benjamin Pavard, lui, va effectuer son retour à la compétition et jouera son premier match depuis l'annonce de son transfert au Bayern Munich.

Si fin décembre dans un entretien à Le Parisien, Benjamin Pavard avait assuré ne rien avoir signé avec le Bayern Munich : "Je n’ai absolument rien signé avec le Bayern. L’intérêt d’un tel club me fait plaisir, mais, aujourd’hui, je suis concentré sur le VfB Stuttgart. Je ne pense pas à l’été prochain". Quelques jours plus tard, l'international français s'engageait officiellement avec le champion d'Allemagne en titre contre un chèque de 35 millions d'euros.

"Arrière droit ou 6 ce n'est pas un problème"

Dans une interview accordée au journal Bild, Benjamin Pavard a justifié son choix de rejoindre le Bayern Munich l'été prochain. Une évidence pour l'international français : "Il y avait beaucoup de clubs en discussion, cela m'a énervé un long moment. Mais quand l'offre du Bayern est venue, je n'ai pas réfléchi une seconde. Je veux contribuer à l'histoire de ce club et y gagner beaucoup de titres".

L'international français n'est pas préoccupé par le poste qu'il va occuper la saison prochaine : "Quand je me suis retrouvé dans le tunnel des joueurs à l'Allianz Arena, que j'ai vu les joueurs du Bayern à côté de moi et senti l'ambiance, je me suis dit : ''Je veux jouer un jour ici''. Quel poste je vais jouer ? Je préfère jouer défenseur central. Si l'entraîneur me voit arrière droit ou numéro 6, ce n'est pas un problème pour moi".

L'actuel défenseur de Stuttgart s'est exprimé sur sa fin de saison. Le Français est conscient que ses supporters pourraient mal réagir à son transfert au Bayern Munich : "Je ne sais pas comment vont réagir les supporters. Il est possible qu'il y ait des sifflets contre moi. Si c'est le cas, je l'accepterai. Mais je voudrais dire une chose : j'ai toujours été sincère avec le VfB. Et j'espère que les fans penseront à l'équipe et à notre situation difficile".