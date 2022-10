Benfica - PSG : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Benfica - PSG : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Après une semaine agitée en coulisses et une victoire à l'arrachée face à Nice, le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue des champions ce mercredi. Auteur de deux succès lors de ses deux premiers matches, le club de la capitale aura à coeur de confirmer face à Benfica, auteur d'un très bon début de saison et qui compte également six points après deux matches dans la compétition.

Le Paris Saint-Germain pourra compter sur son trio d'attaque en grande forme. Préservé pendant plus d'une heure face à Nice, Kylian Mbappé, buteur samedi, sera chargé d'enflammer l'Estadio da Luz aux côtés de Neymar et de Lionel Messi, qui a marqué son premier but sur coup franc depuis son arrivée chez les Rouge et Bleu.

Christophe Galtier, qui sort d'une tempête médiatique suite aux accusations de Julien Fournier, devra faire sans Presnel Kimpembe qui continue de soigner sa blessure aux ischio-jambier. L'entraîneur français sera aussi privé de Renato Sanches, sorti sur blessure samedi soir. En revanche, il devrait pouvoir s'appuyer sur Marco Verratti, absent lors du dernier match de championnat.

Côté lisboète, le leader du championnat portugais a concédé son premier match nul de la saison samedi face au Vitoria Guimaraes. Conquérant et séduisant depuis le début de saison, Benfica sait que la mission s'annonce très rude face au PSG mais espère créer la surprise grâce à un secteur offensif talentueux, porté par son meilleur buteur, le jeune phénomène portugais Gonçalo Ramos. A noter également les retrouvailles entre Julian Draxler, qui sera probablement remplaçant au coup d'envoi, et le Paris Saint-Germain.

Horaire et lieu du match Benfica-PSG

Ville : Lisbonne

Lisbonne Stade : Estadio da Luz

Estadio da Luz Heure : 21:00 UTC+2 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Benfica - PSG ?

Benfica-PSG

Ligue des champions

Mercredi 5 octobre

21h sur Canal+ (et Canal + Foot)

Stream : RMC Sport en direct, RMC Sport 1, Canal +, Canal+ Foot

Prise d'antenne : 19h50 sur Canal +

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, et se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de Benfica et du PSG

Benfica : VVVVN



PSG : VVVVV

Les blessés et absents du PSG :

Christophe Galtier va selon toute vraisemblance devoir se passer de Presnel Kimpembe toujours sur le flanc ainsi que de Renato Sanches, sorti sur blessure face à Nice samedi soir. Aucun suspendu n'est à noter du côté du club de la capitale.

Du côté de Benfica, deux absents de marque sont à noter : Morato, courtisé par Rennes cet été, véritable révélation du début de saison en défense centrale, ainsi que Lucas Verissimo, également défenseur central et absent de longue date.

Les équipes probables

XI de départ de Benfica : Vlachodimos - Gilberto, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo -Enzo Fernandez, Florentino - Neres, Rafa Silva, Joao Mario - Gonçalo Ramos.

XI de départ du PSG : Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Danilo - Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes - Messi, Neymar, Mbappé.