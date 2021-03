Benfica offre un pont d'or à Diego Costa

Libre depuis son départ de l'Atlético, l'attaquant espagnol Diego Costa pourrait prendre la direction de Benfica Lisbonne.

L'ancien attaquant de l'Atletico Madrid et de Chelsea, Diego Costa, s'est vu offrir un contrat de 3 millions d'euros par an au Benfica, Goal est en mesure de confirmer

Costa est actuellement à la recherche d'un nouveau club, ayant vu sa demande de résiliation de son contrat à Wanda Metropolitano accordée fin décembre. Benfica cherche maintenant à renforcer ses options d'attaque en ajoutant l'Espagnol à ses rangs avant la campagne 2021-22, après avoir déjà pris contact avec l'attaquant pour définir ses conditions.

La juteuse proposition de Benfica

Goal a appris que Benfica voulait engager Diego Costa pour deux ans au moins, ce qui signifie qu'il gagnerait un total de 6 millions d'euros de salaire s'il déménage à l'Estadio Da Luz. La formation portugaise est également prête à donner au joueur de 32 ans une prime à la signature de 3 millions d'euros, et il est très ouvert à rejoindre le club en raison de son illustre histoire.

L'ancien avant-centre de Chelsea a été pressenti pour revenir en Premier League lors du dernier mercaot avec un intérêt évoqué de la part de Manchester City, de Tottenham et de West Ham. Cependant, il n'y a eu aucune approche concrète et la plupart des clubs qui ont été liés aux services de Costa depuis lors sont venus d'Amérique du Sud.

L'article continue ci-dessous

Sao Paulo et Palmeiras font partie de ceux qui s'intéressent à l'international espagnol né au Brésil, mais Goal a appris qu'il préférerait continuer à jouer au plus haut niveau en Europe.

Costa a commencé sa carrière professionnelle au Portugal avec Braga avant de rejoindre l'Atletico en 2007, où il a d'abord eu du mal à se faire un nom. Le ténébreux attaquant a été vendu au Real Valladolid deux ans plus tard après une série de prêts décevants, mais l'Atletico l'a ramené au club en 2010 pour servir de remplaçant derrière Sergio Aguero et Diego Forlan. Lorsque ces deux joueurs sont passés ont changé de club, Costa a repris le flambeau et a renvoyé l'Atletico vers un titre de Liga et une finale de Ligue des champions tout en incarnant l'esprit de son entraîneur fougueux Diego Simeone dans le dernier tiers du terrain. Il a suffisamment impressionné pour décrocher un gros transfert à Chelsea en 2014 et a aidé les Blues à remporter deux titres de Premier League avant de revenir à l'Atletico pour une troisième pige en 2018.

Costa a marqué 181 buts en 474 matches de compétition jusqu'à présent, dont le dernier est venu du point de penalty lors de la victoire 3-1 de l'Atletico contre Elche le 19 décembre dernier.