Benfica, Lage : "Pas de comparaison possible avec Mourinho"

Nommé en janvier dernier, l'entraîneur de Benfica, originaire de Setubal tout comme José Mourinho, refuse d'être comparé au Spécial One.

Nommé en janvier dernier à la tête de en intérim, Bruno Lage a connu des débuts heureux avec les Aigles. L'entraîneur portugais a réussi un incroyable remontée au classement et a été sacré champion du . Né à Setubal, Bruno Lage vient donc de la même ville qu'un autre entraîneur portugais ayant connu le succès : José Mourinho. Dans une interview accordée à L'Equipe, Bruno Lage a réfuté une éventuelle comparaison avec le Special One.

"Parce que « Zé » Mourinho est unique ! Il n'y a pas de comparaison possible. Il a accumulé les trophées et les titres sur de nombreuses années, dans plusieurs pays. Moi j'ai 43 ans, je suis un jeune entraîneur qui commence sa carrière. Un exemple ? Oui, et même le plus grand exemple qu'on puisse avoir. Mais mon premier rêve était de devenir professeur d'éducation physique. C'est seulement au fil des années que j'ai commencé à rêver d'une carrière d'entraîneur de football", a déclaré l'entraîneur des Aigles.

"Imaginez l'effectif de Benfica si on avait gardé nos jeunes"

L'article continue ci-dessous

Bruno Lage a révélé le projet de Benfica : "On doit faire plus et mieux au niveau européen, et le président a raison d'être exigeant parce qu'il met toutes les conditions pour qu'on travaille bien. Il y a quinze ans, quand j'ai débuté dans ce projet en tant qu'entraîneur des moins de 11 ans, l'idée du président était de construire cette académie pour, un jour, avoir une équipe de Benfica championne avec des joueurs de la formation dans l'effectif. Personne n'y croyait".

"Quinze ans plus tard, plusieurs générations sont déjà passées par l'équipe principale, et la saison passée nous avons été champions avec certains joueurs de l'académie dans l'équipe type. Imaginez ce que serait l'effectif du Benfica si nous avions gardé tous ces jeunes jusqu'à 23 ou 24 ans. Ce sera donc la prochaine étape pour réussir, au niveau international, ce que nous réussissons au niveau national", a ajouté le Portugais.

"Est-ce que je pourrais devenir le prochain Béla Guttmann ? (Il sourit) Je sais une chose : je ne vais pas réinventer une "malédiction de Lage", c'est certain ! Parce que j'ai toujours soutenu le Benfica !", a conclu Bruno Lage. Pour rappel, l'entraîneur hongrois des Aigles qui a remporté deux fois la Coupe des Clubs champions à la tête du club lisboète avait déclaré en quittant le club que tant qu'il ne serait pas payé, Benfica ne gagnerait plus de Coupe d'Europe durant cent ans. Une malédiction qui se poursuit encore et à laquelle Bruno Lage, comme ses prédécesseurs, aimeraient mettre fin.