Benfica - Juventus : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Benfica - Juve : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

C'est le match de la dernière chance pour la Juventus. Troisième du groupe H avec cinq points de retard sur le PSG et Benfica, son adversaire du soir, le club italien doit impérativement s'imposer pour rêver d'une qualification, plus que compromise, pour les huitièmes de finale de la compétition. Mais la Juventus ne part pas favorite de cette rencontre.

Le match de la dernière chance pour la Juventus

En effet, les hommes de Massimiliano Allegri ont été battu par Benfica chez eux en Italie et cela sera encore plus compliqué de battre les Lisboètes chez eux dans un Estadio da Luz survolté. Qui plus est, la Juventus reste sur une défaite fâcheuse sur la pelouse du Maccabi Haïfa, qui démontre que le club italien n'est plus que l'ombre de lui-même et que cette équipe est bien loin du niveau de celle qui parvenait à se hisser dans le dernier carré de la compétition.

Vous l'aurez compris, Benfica a son destin en main dans ce groupe H. Le leader du championnat portugais a besoin de deux points ou d'un faux pas de la Juventus pour retourner en huitième de finale pour la deuxième année d'affilée. Quart de finaliste face à Liverpool l'an dernier, Benfica confirme son retour au premier plan sur la scène européenne et a même tenu la dragée haute au PSG lors de sa double confrontation avec le champion de France en titre cette saison.

Benfica sur un petit nuage

Même si le succès n'est pas impératif pour Benfica, les hommes de Roger Schmidt auront à coeur de valider leur qualification devant leur public, eux qui peuvent encore viser la première place, pour éviter de se faire une frayeur lors du dernier match à Haïfa. Les Aigles sont sur une très bonne dynamique puisqu'ils viennent de remporter le Classico face au FC Porto, à l'Estadio du Dragao, vendredi soir, pour la première fois depuis 2019. Benfica est sur un petit nuage et ce ne sera pas si simple pour la Juventus de les faire descendre.

Horaire et lieu du match Benfica - Juventus

Ville : Lisbonne

Lisbonne Stade : Estadio da Luz

Estadio da Luz Heure : 21:00 UTC+2 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Benfica - Juventus ?

Benfica - Juve

5ème journée de Ligue des champions

Mardi 25 octobre

21h sur beIN Sports max 4

Stream : beIN Sports max 4, My Canal

Prise d'antenne : 20h55 sur beIN Sports max 4

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal si vous avez le pack sport où bien directement sur la plateforme de beIN Sports.

Série actuelle de Benfica et de la Juventus

Benfica : NVNVV

Juventus : VDDVV

Les blessés et absents :

Côté Benfica, Roger Schmidt a quasiment l'ensemble de son effectif à disposition. Il pourra compter sur les mêmes joueurs que face au FC Porto. Il n'y a que Morato et Lucas Verissimo, absents de longue date, qui ne seront pas de la partie. Julian Draxler qui s'est fait mal contre le FC Porto est pour sa part incertain.

En revanche, pour Massimiliano Allegri le casse-tête continue. Toujours privé de Paul Pogba, blessé depuis le début de saison, le coach de la Juventus doit également faire sans Bremer, De Sciglio, Di Maria, Kaio Jorge, Peeters et Ake. Absent depuis plusieurs mois, Federico Chiesa est passé dans la case incertain mais sera sûrement trop juste pour effectué sa reprise lors de ce choc de Ligue des champions.

Les équipes probables

XI de départ de Benfica : Vlachodimos - Bah, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo - Florentino, Enzo Fernandez - David Neres, Rafa Silva, Joao Mario - Gonçalo Ramos.

XI de départ de la Juve : Szczesny - Danilo, Bonucci, Alex Sandro - Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic - Vlahovic, Kean.