Benfica – Inter Milan : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Benfica-Inter Milan.

Deux anciens vainqueurs, deux outsiders

Ce quart de finale entre Benfica et l'Inter Milan verra s'affronter deux équipes qui font partie des outsiders pour la victoire finale. Ce sont aussi deux anciens vainqueurs de l'épreuve (deux fois pour Benfica, en 1961 et 1962 et trois fois pour l'Inter, en 1964, 1965 et 2010).

Mais depuis sa finale perdue en 1990, Benfica a échoué lors de ses cinq dernières apparitions au stade des quarts de finale. De son côté, l'Inter est présent en quart de finale pour la première fois depuis 12 ans. Les deux équipes vont donc essayer de renouer avec leur glorieux passé.

Avant cette rencontre, Benfica s'est incliné en championnat, à domicile, contre le FC Porto ce qui constitue sa 3e défaite de la saison en 46 matches, toutes compétitions confondues. L'Inter Milan a fait à peine mieux pour se préparer en concédant le nul (1-1) sur le terrain de la Salernitana.

Date, horaire et lieu de Benfica-Inter Milan

Date Mardi 11 avril 2023 Ville Lisbonne (Portugal) Stade Estádio da Luz Heure du coup d'envoi 21h00 heure française Compétition Quart de finale aller de la Ligue des champions 2022-2023 Arbitre de la rencontre Michael Oliver (Angleterre)

Sur quelle chaîne voir le match Benfica-Inter Milan ?

En France, la rencontre entre Benfica et l'Inter Milan sera diffusée sur beIN SPORTS 1.

Le streaming pour voir le match Benfica-Inter Milan

En France, il sera de possible de voir le match Benfica-Inter Milan en streaming sur l'application beIN CONNECT.

Ligue des Champions, Ligue 1, Formule 1... Vous ne voulez rien rater de tous ces événements sportifs. Abonnez-vous à Canal+ et sa plateforme VOD MyCanal (*)

Les compositions probables de Benfica-Inter Milan

Pour ce quart de finale aller, Benfica sera privé de de Nicolas Otamendi (suspendu), d'Alexander Bah (genou), de Gonçalo Guedes (genou) et de Julian Draxler (cheville).

Du côté de l'Inter Milan, Simone Inzaghi dispose d'un groupe au complet. Milan Skriniar (dos) et Hakan Çalhanoğlu (cuisse) sont incertains.

L'équipe probable du Benfica Vlachodimos - Gilberto, António Silva, Morato, Grimaldo - Florentino, Chiquinho - João Mário, Aursnes, Neres - Gonçalo Ramos. Joueurs du Benfica suspendus au prochain avertissement Florentino, Gonçalo Ramos, João Mário. L'équipe probable de l'Inter Milan Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Brozović, Mkhitaryan, Dimarco - Martínez, Lukaku. Joueurs de l'Inter Milan suspendus au prochain avertissement Bastoni, Dimarco, Martínez.

Les statistiques à connaître avant Benfica-Inter Milan

● C'est la 4e rencontre entre Benfica et l'Inter en compétition européenne, et la première depuis les huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA 2003-2004. Benfica n'a gagné aucune des 3 premières rencontres (1 nul, 2 défaites).

● La seule rencontre précédente entre Benfica et l'Inter en C1 a eu lieu en 1965, l'équipe italienne s'était imposée 1-0 lors d'une finale jouée au stade Giuseppe-Meazza.

● Benfica compte déjà 2 victoires face à des équipes italiennes en Ligue des Champions cette saison (victoires à domicile et à l'extérieur face à la Juventus lors de la phase de poules). Avant 2022-2023, les Lisboètes n'avaient remporté que 2 de leurs 11 matches contre des clubs italiens en C1 (2 nuls, 7 défaites).

● L'Inter a assuré sa place en quart de finale de Ligue des Champions cette saison après avoir éliminé le FC Porto au tour précédent. L'équipe de Simone Inzaghi s'est imposée 1-0 sur l'ensemble des 2 rencontres, alors que les Expected Goals étaient à l'avantage des Portugais (3.5 xG contre 2.1).

● Benfica peut signer une 5e victoire consécutive en C1 pour la première fois depuis la saison 1989-1990, le club avait alors remporté 6 victoires d'affilée pour atteindre la finale (perdue 1-0 contre l'AC Milan).

● L'Inter est invaincue lors de ses 3 derniers matches en phase à élimination directe de la Ligue des Champions (2 victoires, 1 nul), et n'a encaissé aucun but lors de ces rencontres. Les Nerazzurri ont l'occasion de rendre 4 clean sheets de rang lors de la phase à élimination directe pour la 1re fois.

● Benfica a tenté plus de tirs après des récupérations hautes que toute autre équipe en Ligue des Champions cette saison (18). Le club lisboète a marqué 5 buts après avoir récupéré le ballon de cette manière (à moins de 40 mètres du but adverse) - un record avec Naples (5).

● L'Inter démarre ses séquences dans le jeu à 34.9 mètres de ses buts en Ligue des Champions cette saison, ce qui fait de l'équipe italienne est celle qui récupère, en moyenne, la possession le plus loin du but adverse parmi les qualifiés en quart de finale en 2022-2023.

● Rafa a inscrit 5 buts en 8 apparitions pour Benfica en Ligue des Champions cette saison, alors qu'il n'avait marqué que 2 fois en 22 matches dans la compétition avant 2022-2023.

● 7 des 8 buts de Lautaro Martínez pour l'Inter en Ligue des Champions ont été marqués à l'extérieur - s'il trouve le chemin des filets lors de ce match, il égalerait Sandro Mazzola et son compatriote argentin Hernán Crespo (8) en tant que meilleurs buteurs des Nerazzurri à l'extérieur en C1.

(*) Cette page contient un lien d'affiliation. Lorsque vous vous abonnez par le biais du lien fournis, nous pouvons percevoir une commission.