Benfica – Club Bruges : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Benfica-Bruges.

Benfica doit conclure

Vainqueur 2-0 en Belgique lors du match aller, Benfica est en ballotage très favorable pour atteindre les quarts de finale. Les Portugais qui survolent leur championnat national n'ont d'ailleurs perdu qu'un seul match, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison : c'était le 30 décembre dernier en championnat.

Malgré son retard de deux buts, le coach de Bruges, Scott Parker, pense que l'exploit est possible : « Ça se joue sur deux manches. Il faudra être efficace devant le but. Tout est possible dans le football. »

Date, horaire et lieu de Benfica-Club Bruges

Date : mardi 7 mars 2023

Ville : Lisbonne (Portugal)

Stade : Estádio da Luz

Heure du coup d'envoi : 21h00 heure française

Compétition : Huitième de finale retour de la Ligue des champions 2022-2023

Arbitre de la rencontre : Monsieur Halil Umut Meler (Turquie).

Sur quelle chaîne voir le match Benfica-Club Bruges ?

En France, la rencontre entre Benfica et Bruges sera diffusée sur beIN SPORTS 1.

Le streaming pour voir le match Benfica-Club Bruges

En France, il sera de possible de voir le match Benfica-Club Bruges en streaming sur l'application beIN CONNECT.

Les compositions probables de Benfica-Club Bruges

Pour cette rencontre, Roger Schmidt, le coach de Benfica sera privé de plusieurs joueurs qui sont blessés : Mihailo Ristic, Julian Draxler et Chiquinho.

Dans les rangs brugeois, Andreas Skov Olsen est forfait sur blessure tandis que Jack Hendry est incertain.

L'équipe probable de Benfica : Vlachodimos - Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo - Aursnes, Florentino - João Mário, Neres, Rafa Silva - Gonçalo.

Joueurs suspendus au prochain avertissement : Florentino, Gonçalo Ramos, João Mário, Otamendi.

L'équipe probable de Bruges : Mignolet - Mata, Hendry, Mechele, Meijer - Odoi, Onyedika - Buchanan, Vanaken, Lang - Yaremchuk.

Joueurs suspendus au prochain avertissement : Buchanan, Mignolet, Nielsen, Odoi, Sowah.

Les statistiques à connaître avant Benfica-Club Bruges

● Benfica n'a perdu aucun de ses 10 précédents matches à domicile contre des clubs belges en compétition européenne (8 victoires, 2 nuls), remportant les 6 plus récents.

● Le Club Bruges a perdu 5 de ses 7 déplacements sur la scène européenne chez des clubs portugais (2 victoires), se rendant pour la 1re fois sur le terrain de Benfica. Cependant le club brugeois a gagné son dernier match du genre en phase de groupes de Ligue des Champions, cette saison à Porto (4-0).

● Avant cette saison, une seule des 45 équipes ayant gagné par au moins 2 buts d'écart en déplacement à l'aller en phase à élimination directe de Ligue des Champions a été éliminée : Paris contre Manchester United en 2018-2019.

● Benfica a l'occasion de se qualifier pour les quarts de finale de C1 pour la deuxième saison consécutive, ce qui serait une première pour le club lisboète depuis 1967/68-1968/69. Benfica n'a été éliminé après avoir gagné le match aller en phase à élimination directe de C1 que 3 fois sur 31 occurrences.

● Benfica a gagné ses 3 derniers matches de Ligue des Champions, mais n'a plus connu une plus longue série en C1 depuis la saison 1989-1990 (6).

● Benfica a marqué lors de ses 12 derniers matches de Ligue des Champions, la plus longue série de son histoire dans la compétition. En élargissant à la C1 en général, le club lisboète n'a connu une plus longue série qu'une seule fois : 19 de 1960 à 1963.

● Même s'il s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour la phase à élimination directe de Ligue des Champions, le Club Bruges reste sur 4 rencontres sans marquer en C1, sa plus longue disette dans la compétition.

● Le Club Bruges a rendu une clean sheet lors de ses 3 derniers déplacements en Ligue des Champions, soit autant que lors de ses 19 précédents dans la compétition.

● Contre Benfica lors du match aller, le Club Bruges n'a cadré qu'un seul tir, à la 5e minute de jeu. Son dernier tir tenté dans cette rencontre est survenu à la 64e minute.

● João Mário a marqué lors de ses 4 derniers matches de Ligue des Champions. Le dernier joueur de Benfica à avoir trouvé le chemin des filets lors de 5 rencontres consécutives en C1 est Eusébio (7 de mai 1963 à septembre 1964).