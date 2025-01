Benfica - Barça : Où regarder le match, streaming, TV et compos probables

Benfica vs FC Barcelone

Le Barça se déplace à Lisbonne pour un choc crucial face au Benfica en Ligue des Champions. Une victoire rapprocherait les Catalans des 8es de finale.

Le FC Barcelone se déplace à Lisbonne mardi soir pour affronter le Benfica en Ligue des Champions, dans une rencontre qui pourrait s’avérer décisive pour la suite de leur campagne européenne. Les Catalans, actuellement deuxièmes du classement avec 15 points, chercheront à conforter leur position face à une équipe portugaise toujours en quête d’une qualification directe pour les huitièmes de finale.

Benfica rêve d’exploit devant son public

Benfica, 15e au classement de la Ligue des Champions avec 10 points, nourrit encore l'espoir de rejoindre le top huit. Une victoire contre Barcelone serait un pas de géant pour les hommes de Bruno Lage, qui reviennent en forme avec une série de quatre victoires consécutives, dont un succès éclatant (4-0) face à Famalicao en championnat. À domicile, les Aigles ont souvent tenu tête aux clubs espagnols, notamment avec une large victoire contre l’Atlético Madrid (4-0) plus tôt dans la compétition.

Le Barça entre pression et opportunité

Le Barça, tout juste auréolé de son succès en Supercoupe d’Espagne, doit toutefois composer avec une dynamique mitigée en championnat, où il n’a gagné qu’un match sur les huit derniers. Malgré cela, en Ligue des Champions, les hommes d’Hansi Flick brillent : cinq victoires en six matchs les placent en position favorable. Cependant, une contre-performance à Lisbonne pourrait fragiliser leur situation avant un dernier rendez-vous délicat face à l’Atalanta.

Avec 15 points au compteur, Barcelone devra s’appuyer sur des cadres comme Lewandowski et Frenkie de Jong pour dominer un Benfica qui, lui, compte sur son public et son histoire. Les Blaugrana ont triomphé à Lisbonne en 2012, mais restent sur leurs gardes face à une équipe portée par des ambitions européennes renouvelées.

Ce duel entre deux géants historiques promet une confrontation palpitante, où le spectacle pourrait venir des individualités mais aussi de l’intensité collective.

Sur quelle chaine suivre le match Benfica - Barcelone ?

La rencontre entre le Benfica et le Barça sera à suivre ce mardi 21 janvier 2025 à partir de 21h sur Canal+ Live 3. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via l'application, MyCanal.

Horaire et lieu du match Benfica - Barça

Ligue des Champions - Ligue des Champions Estadio da Luz

Le match de l'UEFA Champions League entre Benfica et Barcelone se jouera à l'Estadio do Sport Lisboa e Benfica à Lisbonne, au Portugal.

Il débutera à 21h00 le mardi 21 janvier, heure française.

Infos des équipes et groupes

Infos de l'équipe de Benfica

Le patron de Benfica, Bruno Lage, sera inquiet pour la disponibilité d'Angel Di Maria, tandis que Tiago Gouveia et Renato Sanches manqueront sûrement en raison de blessures.

En cas d'absence possible de Di Maria, Kerem Akturkoglu devrait être rejoint par Vangelis Pavlidis en attaque.

Infos de l'équipe de Barcelone

Le milieu de terrain Dani Olmo a contracté une blessure musculaire ce week-end, rejoignant Marc-Andre ter Stegen, Marc Bernal et Inigo Martinez à l'infirmerie.

D'un autre côté, Marc Casado devrait être disponible pour la sélection malgré son récent remplacement. Il pourrait donc y avoir un onze inchangé par rapport au match nul contre Getafe de samedi, avec Ferran Torres et Frenkie de Jong comme options sur le banc.

La forme des deux équipes

Face à face

