Belmadi : "Rien de personnel contre Andy Delort"

L'Algérie se prépare à défier le Cameroun fin mars, en barrages de qualification pour la prochaine Coupe du monde au Qatar, en fin d'année.

"C'est grave de donner autant d'attention"

Présent en conférence de presse ce dimanche, le sélectionneur Djamel Belmadi s'est notamment exprimé sur la situation d'Andy Delort, qui a récemment affirmé dans "Rothen s'enflamme" sur RMC que sa carrière internationale n'était pas terminée.

"Qu’est-ce qu’il a déclaré ? Ce n’est pas Rothen le sélectionneur de l’équipe nationale. Je n’ai rien de personnel avec Andy Delort. C’est quelqu’un que j’apprécie", a-t-il assuré.

"Ceux qui disent que c’est personnel ne sont pas honnêtes. L’équipe nationale d’Algérie ne m’appartient pas, j’en suis garant pour l’instant."

Avant de revenir sur le sujet, quelques questions plus tard : "Soyez corrects, ne profitez pas parce ce qu’on a un genou à terre. C’est grave de donner autant d’attention. Il a pris une décision, on en a pris acte, on avance. Ça aurait été la même chose si c’était Ryad Mahrez."

Des conflit autour de l'équipe nationale ?

Belmadi s'est également exprimé sur les tensions qu'il estime autour de son équipe, dans la foulée d'une CAN ratée le mois dernier.

"Certains se réjouissent de nos chutes, ne veulent pas nous voir en Coupe du Monde et ce sont des algériens. Ils mettent le feu comme ils peuvent. Je sais que ce n’est pas mon équipe !", s'est-il exclamé.

"Je ne dis pas que c'est définitivement fini avec Andy, peut-être avec un autre sélectionneur, peut-être à l'avenir..."

C'est donc sans l'attaquant de l'OGC Nice que les Fennecs tenteront de se défaire du Cameroun les 25 et 29 mars prochains, pour se dégager le chemin du Qatar.