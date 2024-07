Bellingham vers l'opération, c'est grave docteur ?

La star anglaise Jude Bellingham n'a pas atteint les sommets que beaucoup espéraient lors de l'Euro 2024,

Certains en Angleterre ont même demandé à ce qu'il soit écarté. Son club a pris le meilleur sur lui jusqu'aux alentours de février, mais le Real Madrid est désormais inquiet.

Le sélectionneur Juni Calafat a regardé Bellingham en action lors de la demi-finale de l'Angleterre contre les Pays-Bas, et Diario AS dit qu'il a été préoccupé par ce qu'il a vu. Après le match, Calafat est resté dans les tribunes pour discuter de la condition physique de Bellingham avec sa famille, craignant qu'il ne soit "à la limite" physiquement. Les Blancos veulent lui donner le plus d'amour et de protection possible.

Entre-temps, il y a aussi la question de sa blessure à l'épaule en arrière-plan. Relevo rapporte que le Real Madrid ne veut pas envisager d'intervention chirurgicale sur son épaule, qu'il s'est luxée en novembre. C'est une blessure qu'il traîne depuis, et il a joué avec une douleur considérable, prenant parfois des analgésiques pour la soigner, et portant un support de type NFL pour la soigner. Le point positif est qu'il ne s'est pas à nouveau disloqué, mais la douleur refuse de s'estomper et il faudra probablement une intervention chirurgicale pour réparer définitivement la blessure, ce qui signifierait plusieurs mois d'indisponibilité.

À seulement 21 ans, Bellingham a joué 3 644 minutes pour le seul Real Madrid cette saison et, sans une blessure musculaire, il aurait pu approcher la barre des 4 000 minutes. Lors de l'Euro 2024, Bellingham n'a manqué que 19 minutes de la campagne de l'Angleterre, avec deux fois plus de temps de jeu lors des trois derniers matches. Compte tenu de l'importance de son rôle la saison dernière, l'inquiétude de Los Blancos est compréhensible.