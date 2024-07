Bellingham se prend pour Cristiano Ronaldo

Jude Bellingham a comparé son but contre la Slovaquie à la tentative emblématique de Cristiano Ronaldo contre la Juventus.

L'Angleterre semblait sur le point d'être éliminée de l'Euro 2024 par la Slovaquie, mais le coup de pied de bicyclette du joueur du Real Madrid à la 95e minute a sauvé son équipe et a amené le match en prolongation. La tête d'Harry Kane a scellé la victoire et les Trois Lions se sont qualifiés pour les quarts de finale. Bellingham a depuis déclaré qu'il se sentait comme l'icône des Blancos, Ronaldo, qui a marqué un remarquable coup de tête pour Madrid contre la Juventus en Ligue des champions en 2018. Cependant, le joueur de 21 ans a estimé que l'effort du vétéran était meilleur que le sien.

Il s'est confié au Diary Room sur les réseaux sociaux de l'Angleterre : "C'était plus de l'instinct qu'autre chose, c'est tombé au bon endroit, c'était un peu derrière moi.

"Quand j'étais en l'air, je me suis dit 'Mon Dieu, je suis à deux mètres du sol, et c'est comme (Cristiano) Ronaldo', mais je l'ai revu et j'ai toujours un bras au sol, donc ce n'était pas le plus acrobatique !

"Mais je pense que c'était un bon contact et quand je me suis retourné sur le sol et que j'ai vu le ballon rouler, je me suis dit 'Oh mon Dieu' ; c'est certainement l'un des moments les plus importants et les plus mémorables de ma carrière jusqu'à présent".

Si Bellingham a sauvé la mise à l'Angleterre, les hommes de Gareth Southgate devront s'améliorer considérablement s'ils veulent continuer à progresser dans cette compétition. Si les Anglais veulent battre la Suisse en huitièmes de finale, l'ancien joueur du Borussia Dortmund devra lui aussi élever son niveau de jeu.

L'équipe anglaise de Bellingham affronte les Suisses à la Merkul Spiel-Arena de Düsseldorf samedi soir. En cas de victoire, ils affronteront les Pays-Bas ou l'Autriche/Turquie en demi-finale du tournoi.